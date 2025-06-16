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    11:07, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Стоимость первой АЭС в Казахстане назовут после экспертизы

    Говорить об окончательной стоимости строительства первой в Казахстане атомной электростанции пока преждевременно, заявили в Агентстве РК по атомной энергии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АЭС
    Фото: Midjourney

    Как пояснили в ведомстве, на формирование итоговой стоимости при строительстве любой АЭС влияет целый ряд факторов — от инженерных условий до логистики и участия квалифицированных специалистов.

    В числе ключевых:

    • результаты инженерно-изыскательских работ (влияние метео- и сейсмоусловий площадки);
    • уровень локализации производства оборудования и строительных материалов;
    • применение комплектующих от международных поставщиков, не входящих в состав вендора реакторной технологии;
    • степень участия местных строительно-монтажных организаций и наличие кадровых ресурсов;
    • логистические, финансовые и иные сопутствующие затраты.

    — Окончательная стоимость будет определяться по итогам завершения проектирования и прохождения экспертизы, — отметили в Агентстве.

    Стоимость, предложенная компаниями, входящими в шорт-лист, пока не раскрывается. Эти данные являются конфиденциальными и не подлежат разглашению согласно подписанным соглашениям о нераспространении информации.

    Согласно достигнутым договоренностям, Россия предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях. Параметры этого соглашения пока находятся на стадии переговоров.

    Часть экспортного кредита планируется направить на закупку сложного оборудования с длительным сроком изготовления, таких, как ядерный реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы, а также на строительные работы.

    — Эти затраты являются необходимыми для соблюдения графика реализации проекта и подготовки к полномасштабному строительству. Росатом предлагает свою передовую и проверенную технологию — ядерный реактор ВВЭР-1200 (мощность реактора — 1200 МВт). Энергоблоки этого типа уже успешно эксплуатируются в России, Беларуси и Китае, а также строятся в Турции, Египте, Китае, Бангладеш и Венгрии, — сообщили в Агентстве.

    Напомним, что по итогам анализа в качестве лидера международного консорциума выбрана корпорация «Росатом». В ближайшее время начнется работа по формированию консорциума с ее участием. Первую АЭС в Казахстане построят в Жамбылском районе Алматинской области.

    Как выбирали лидера консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане — читайте в нашем материале

    Теги:
    АЭС Атомная станция Атомная энергетика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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