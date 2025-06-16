Стоимость первой АЭС в Казахстане назовут после экспертизы

Как пояснили в ведомстве, на формирование итоговой стоимости при строительстве любой АЭС влияет целый ряд факторов — от инженерных условий до логистики и участия квалифицированных специалистов.

В числе ключевых:

результаты инженерно-изыскательских работ (влияние метео- и сейсмоусловий площадки);

уровень локализации производства оборудования и строительных материалов;

применение комплектующих от международных поставщиков, не входящих в состав вендора реакторной технологии;

степень участия местных строительно-монтажных организаций и наличие кадровых ресурсов;

логистические, финансовые и иные сопутствующие затраты.

— Окончательная стоимость будет определяться по итогам завершения проектирования и прохождения экспертизы, — отметили в Агентстве.

Стоимость, предложенная компаниями, входящими в шорт-лист, пока не раскрывается. Эти данные являются конфиденциальными и не подлежат разглашению согласно подписанным соглашениям о нераспространении информации.

Согласно достигнутым договоренностям, Россия предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях. Параметры этого соглашения пока находятся на стадии переговоров.

Часть экспортного кредита планируется направить на закупку сложного оборудования с длительным сроком изготовления, таких, как ядерный реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы, а также на строительные работы.

— Эти затраты являются необходимыми для соблюдения графика реализации проекта и подготовки к полномасштабному строительству. Росатом предлагает свою передовую и проверенную технологию — ядерный реактор ВВЭР-1200 (мощность реактора — 1200 МВт). Энергоблоки этого типа уже успешно эксплуатируются в России, Беларуси и Китае, а также строятся в Турции, Египте, Китае, Бангладеш и Венгрии, — сообщили в Агентстве.

Напомним, что по итогам анализа в качестве лидера международного консорциума выбрана корпорация «Росатом». В ближайшее время начнется работа по формированию консорциума с ее участием. Первую АЭС в Казахстане построят в Жамбылском районе Алматинской области.

Как выбирали лидера консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане — читайте в нашем материале.