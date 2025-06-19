Правительство усиливает поддержку аграриев: 200 млрд тенге на 141 инвестпроект

По словам Премьер-министра Олжаса Бектенова, в связи с тем, что, согласно действующему законодательству, одобренные заявки подлежат обязательной выплате, а также в целях недопущения дальнейшего накопления задолженности уполномоченные государственные органы совместно с местными исполнительными органами прорабатывают вопрос ее погашения за счет текущих бюджетных ассигнований и перераспределения доходной части местных бюджетов.

— С целью увеличения объемов финансирования агропромышленного комплекса и повышения доступности кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей пересмотрены подходы к поддержке полевых работ, льготному лизингу и пополнению оборотных средств перерабатывающих предприятий, — говорится в ответе Олжаса Бектенов на депзапрос.

По его данным, Правительство реализует комплекс мер по расширению доступа к финансированию и укреплению устойчивости агропромышленного комплекса:

Для повышения доступности кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей (СХТП) расширены каналы финансирования через АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) с привлечением банков второго уровня, региональных инвестиционных центров, микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и социально-предпринимательских корпораций.

Внедрен механизм субсидирования процентных ставок, что позволяет кредитовать СХТП по ставке не выше 5% годовых.

В АКК и АО «КАФ» действуют разнообразные кредитные продукты, включая финансирование инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств.

Реализуются программы «Іскер», «Агробизнес», «Свои корма», «СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ», «Жасыл өнім».

Продолжается реализация программы по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области: в 2025 году на эти цели предусмотрено 200 млрд тенге, в рамках которых планируется профинансировать 141 инвестиционный проект.

Дополнительно внедряется механизм прямого субсидирования финансовых институтов на приобретение оборотных средств.

В рамках перехода от прямого субсидирования к доступному кредитованию, предусмотренному поручением Главы государства, в текущем году внедряются новые формы поддержки. Ключевым инструментом станет предоставление целевых инвестиционных кредитов под 12,6% годовых — ниже базовой ставки Нацбанка.

Для совершенствования залоговой политики наряду с традиционными видами залога применяется механизм предоставления гарантий через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», обеспечивающий доступ субъектов агропромышленного комплекса к кредитным ресурсам. В рамках программы «Кең дала 2» в 2024 году Фонд предоставил гарантии на 85% от суммы займа, что позволило обеспечить весенне-полевые работы. В 2025 году на реализацию этой меры выделено 21,4 млрд тенге из резерва Правительства.

Для снижения кредитных рисков и повышения возвратности средств АО «НУХ «Байтерек» внедрило цифровые платформы для оценки заемщиков, мониторинга проектов и управления рисками.

— Учитывая наличие действующих инструментов поддержки аграрного сектора, необходимости в создании нового механизма льготного финансирования не имеется. Вышеперечисленные меры направлены на повышение доступности финансирования, прозрачность процедур и устойчивость развития агропромышленного комплекса, — добавил О. Бектенов.

Ранее мы писали, что аграрный сектор Казахстана за 10 лет показал рекордный рост.