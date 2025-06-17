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    09:15, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Садыр Жапаров прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия – Китай»

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан для участия в саммите «Центральная Азия – Китай», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Садыр Жапаров
    Фото: Правительство РК

    Борт Президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту. Садыр Жапаров примет участие в саммите «Центральная Азия – Китай».

    По итогам 4 месяцев т.г., торговля между Казахстаном и Кыргызстаном выросла на 25,2% и составила $435,1 млн.

    Напомним, сегодня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия — Китай». В саммите планируется участие глав государств региона и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который находится с визитом в Казахстане.

    Ранее профессор Института Евразии Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацинь отмечал, что с момента проведения первого саммита «Центральная Азия — Китай» в 2023 году экономическое и торговое сотрудничество между КНР и ЦА достигло положительных результатов.

    Какие решения будут приняты на втором саммите «Центральная Азия-Китай», рассказал узбекистанский политолог, доцент кафедры международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии Мурат Бахадиров.

    Теги:
    Форум Астана Кыргызстан Садыр Жапаров Видео Центральная Азия
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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