Новая модель сотрудничества – эксперты КНР о саммите «Центральная Азия – Китай»

Научный сотрудник Китайского фонда международных исследований и член Совета развития и обмена Азии и Африки при МИД КНР, экс-посол КНР в Казахстане Яо Пэйшэн сказал, что повышение статуса двусторонних отношений до вечного всестороннего стратегического партнерства в 2019 году стало новой вехой в истории межгосударственных связей Казахстана и Китая.

— Помимо традиционных сфер, таких как торговля, энергетика и инфраструктура, в последние годы стороны усилили взаимодействие в развитии цифровой экономики, модернизации «зеленой» индустрии и обмене научно-техническими инновациями в высокотехнологичных областях, — отметил он.

Яо Пэйшэн напомнил, что в 2013 году в Казахстане впервые выдвинута концепция совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути — одной из ключевой составляющей инициативы «Пояс и путь».

— Это не только вывело двустороннее практическое сотрудничество на новый уровень, но и кардинально обновило логистическую карту Евразии, — подчеркнул он.

Фото: Kazinform

По оценкам эксперта, с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, обе страны играют все более важную роль в региональных делах, расширяют свое влияние и получают широкое признание и высокую оценку международного сообщества.

— Механизм «Центральная Азия — Китай» — это новая модель сотрудничества, которая демонстрирует международному сообществу, что данный формат выступает за концепции обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития, равноправного сотрудничества и взаимной выгоды в практических областях. Уверен, что второй саммит «Центральная Азия-Китай» в Астане обязательно достигнет ожидаемых результатов и привлечет больше внимания международного сообщества, — подчеркнул он.

Профессор Института Евразии Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацинь считает, что с момента проведения первого саммита «Центральная Азия — Китай» в 2023 году экономическое и торговое сотрудничество между КНР и ЦА достигло положительных результатов.

— В 2024 году объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии достиг рекордных $94,8 млрд. Казахстан является крупнейшим торговым партнером Китая и основным направлением для инвестиций в Центральной Азии, — сказала она. — Поступательно увеличивается количество грузовых поездов «Китай — Европа», курсирующих по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В 2024 году объем двусторонней торговли достиг рекордной отметки в $43,82 млрд. Наблюдается рост китайских инвестиций в Казахстан. Солнечная электростанция мощностью 100 МВт в Алматинской области, казахстанско-китайский агропромышленный парк «Айцзю» в Северо-Казахстанской области и МЦПС «Хоргос» стали важными ориентирами сотрудничества между двумя странами.

Фото из личного архива

Она добавила, что после введения безвизового режима между Китаем и Казахстаном, в 2024 году число туристов из КНР, посетивших Казахстан, составило 655 тысяч человек, что на 78% больше по сравнению с 2023 годом.

Профессор Института международных исследований Народного университета Китая Сюй Циньхуа подчеркнула, что в последние годы с развитием новых энергетических технологий КНР усиливается сотрудничество между Казахстаном и Китаем в области «зеленой» энергетики. Центр зеленых финансов МФЦА становится региональным офисом Принципов зеленых инвестиций (GIP) в рамках инициативы «Пояс и путь» в Центральной Азии. Данный Центр сотрудничает с китайскими финансовыми институтами для привлечения капитала для «зеленых» проектов в Казахстане и Центральной Азии.

— Энергетическое партнерство между Китаем и Центральной Азией, выдвинутое на первом саммите «Центральная Азия-Китай», продвигается быстрыми темпами, укрепляя взаимосвязь «зеленой» инфраструктуры и углубляя сотрудничество в области возобновляемых источников энергии на основе традиционного энергетического сотрудничества, — сказала эксперт.

Фото из личного архива

Профессор школы права Сианьского университета Цзяотун София Ушурова отметила, что в последние годы расширяется культурно-гуманитарное сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии.

— Запускаются совместные образовательные проекты с фокусом на IT, «зеленую» энергетику и логистику, ведется поступательная работа по взаимному признанию дипломов по ряду специальностей, проводятся серии культурных фестивалей, продвигаются проекты в области науки и инноваций, — сказала эксперт.

Фото из личного архива

Следует отметить, что в последние годы активно развивается многостороннее сотрудничество между регионами Казахстана и Китая. Как сообщили в Департаменте коммерции провинции Шаньдун, Казахстан является крупнейшим торговым партнером приморской восточной китайской провинции в Центральной Азии. В 2024 году объем импортно-экспортной торговли провинции Шаньдун с Казахстаном составил 11,21 млрд юаней (около $1,5 млрд), что составляет более 50% от объема торговли между провинцией Шаньдун и пятью странами Центральной Азии.

Казахстан также является ключевой инвестиционной страной в Центральной Азии. В настоящее время китайские компании, базирующиеся в провинции Шаньдун, инвестировали в казахстанскую экономику почти $300 млн.

Председатель народного правительства СУАР КНР Эркин Тунияз, выступая на международной конференции «Большой Алтай», прошедшей в мае этого года в Синьцзяне сообщил, что китайская сторона намерена совместно с Казахстаном продвигать сотрудничество по модернизации пограничных пунктов между КНР и РК, а также создании «Международного туристического маршрута в субрегионе вокруг Алтайских гор».

— Китай готов активно участвовать в расширении потенциалов Транскаспийского международного транспортного маршрута и железнодорожного маршрута «Китай-Европа», а также усилить развитие авиационной сети в регионе, — заявил он.

Фото: Akorda

Согласно китайским статданным, по итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Синьцзяном составил 161 млрд юаней (более $22 млрд).

Напомним, первый саммит «Центральная Азия — Китай» состоялся 19 мая 2023 года в г. Сиань, КНР. В нем принял участие Президент Казахстана Каысм-Жомарт Токаев, который в своем выступлении обозначил основные направления будущего взаимодействия стран центральноазиатского региона с Китаем и выдвинул ряд инициатив.