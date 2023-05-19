Какие инициативы выдвинул Президент Казахстана на саммите «Центральная Азия – Китай»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана принял участие в первом саммите «Центральная Азия – Китай», который прошел сегодня в г. Сиань, КНР. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления будущего взаимодействия стран центральноазиатского региона с Китаем и выдвинул ряд инициатив. Подробности, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Больше общего, чем различного

В своём выступлении на саммите «Центральная Азия – Китай», Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил символичность его проведения в древнем городе Сиань, где начинался Великий Шелковый путь, скрепивший воедино исторические судьбы, настоящее и будущее народов, населявших регион. И сегодня саммит провели для того, чтобы наладить ещё более тесное взаимодействие между странами, а в каких-то направлениях открыть новую главу. Президент Казахстана обозначил девять приоритетных направлений сотрудничества стран центральноазиатского региона и Китая, которые, по его мнению, требуют совместных усилий.

Увеличение объема торговли

В пользу необходимости усиления сотрудничества говорит тот факт, что торговля между странами Центральной Азии, а также торговля между ЦА и Китаем растет в последние годы. Только в прошлом году товарооборот между странами региона Центральной Азии вырос на 19% и составил $8 млрд. Показатель торговли стран ЦА с Китаем также вырос до $70 млрд, при этом из них 45% торговли пришлось на Казахстан. Ввиду положительной динамики, странами поставлена задача довести показатель межрегиональной торговли стран ЦА до $15 млрд, а показатель торговли между странами ЦА и Китаем – до $100 млрд к 2030 году.

«Важным здесь является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. К примеру, Казахстан может нарастить свой экспорт в Китай по 135 несырьевым товарным позициям», – заявил Глава государства.

Он напомнил, что в прошлом месяце, после трехлетнего простоя из-за пандемии, работа Международного центра торговли «Хоргос» на казахско-китайской границе была возобновлена. Касым-Жомарт Токаев пригласил все центральноазиатские страны, особенно не имеющие общей границы с Китаем, совместно использовать потенциал этого важного торгово-логистического хаба, отметив, что планах – строительство второго сухого порта на границе с КНР.

Возможности электронной коммерции

Дополнительные возможности для роста взаимной торговли имеются в сфере электронной коммерции, где Китай является мировым лидером. В этом смысле Казахстан предлагает странам региона шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая для совместного продвижения продукции. Буквально накануне Глава государства принял участие в открытии национального павильона на платформе JD COM. (JD.com является крупнейшей компанией в Китае, занимающейся интернет-торговлей и электронной коммерцией, а также логистикой и розничными продажами товаров. Площадка имеет более 580 млн зарегистрированных пользователей. На сегодняшний день на платформе функционируют Национальные павильоны почти 50 стран).

Фото: t.me/aqorda_resmi

«В целом, с учетом перспектив увеличения взаимной торговли Казахстан активно ведет работу по созданию новых таможенных складов. В этой связи для логистического удобства предлагаем всем партнерам размещать свои товары на наших складах. Это позволит в разы сократить сроки доставки товаров потребителям из стран Центральной Азии в Китай и обратно», – предложил Президент.

Он отметил, что эту работу можно синхронизировать с внедрением единой электронной торговой платформы «С5+Сhina»

Перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры

Глава государства отметил, что инициатива «Один пояс – один путь» доказала свою эффективность и востребованность в мировом масштабе. Казахстан намерен и дальше продолжать активное участие в реализации его совместного строительства. Важным шагом в этом направлении станет скорейшее открытие третьего железнодорожного перехода на казахско-китайской границе.

Однако одним из ключевых участков маршрута «Китай – Центральная Азия – Европа» является Транскаспийский международный транспортный маршрут.

«…На текущем этапе эта артерия приобрела стратегическое значение. Мы намерены планомерно увеличивать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Учитывая, что Китай является основным грузоотправителем, считаем необходимым активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки указанного маршрута. Приглашаем китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов», – предложил Президент.

Он отметил, что также большие перспективы для наших стран также открывает использование потенциала железной дороги «Казахстан – Туркменистан – Иран». Эта магистраль выступает важным звеном в развитии одного из кратчайших путей из Восточной Азии в страны Персидского залива.

Промышленная кооперация может стать опорной точкой экономического развития стран ЦА

По мнению Касым-Жомарта Токаева, именно промышленная кооперация призвана стать новой опорной точкой для экономического развития стран Центральной Азии.

«…Отрадно, что за последние годы совместными усилиями страны региона реализуют ряд крупных проектов в этой отрасли. Вовлечение Китая в региональные проекты, безусловно, будет способствовать их эффективному продвижению. В этой связи предлагаю разработать План промышленной кооперации ЦА-КНР с учетом преимуществ и потребностей стран нашего региона», – сказал Глава государства.

В этом направлении оогромными перспективами обладает развитие такой наукоемкой сферы, как автомобилестроение. Глава государства с большим удовлетворением отметил, что взаимодействие Казахстана и Китая в этом направлении выходит на качественно новый уровень. Казахстан готов к широкомасштабному сотрудничеству в данной отрасли.

Фото: t.me/aqorda_resmi



«…Казахстан, располагающий большими запасами лития, кобальта, никеля и других важных редких и редкоземельных элементов, готов к широкомасштабному сотрудничеству в данной отрасли. Приглашаем китайские компании к созданию автомобильных кластеров на территории Казахстана, в тех областях, где уже есть успешные примеры производства крупных китайских брендов. Наше правительство предоставит исключительные условия для сотрудничества и защиты их интересов», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Наращивание пропускной способности нефтепроводов

Казахстан намерен повысить пропускную способность нефтепровода «Казахстан – Китай».

«На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов «Атырау – Кенкияк», «Кенкияк – Кумколь». В связи с ростом потребления нефтепродуктов планируется также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год», – сказал Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития газоперерабатывающих мощностей и газотранспортной системы для страны.

«В этой связи для нас большое значение имеют строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», а также строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год», – сказал Глава государства.

Продовольственная безопасность

Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров АПК в соседние страны.

«…наши аграрии готовы нарастить поставки зерновых и масличных культур, высококачественной и экологически чистой мясной и органической продукции. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном закупе плодоовощной продукции и продовольственных товаров. В целом, используя взаимный потенциал наших государств в аграрной сфере мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность друг друга. Исходя из общих интересов, предлагаю учредить Совместный продовольственный хаб на базе Международного центра торговли «Хоргос»», – выдвинул инициативу Президент.

Он добавил, что отдельное внимание следует уделить вопросам внедрения цифровых и зеленых технологий в сферу АПК. В этой работе опыт и возможности китайских партнеров будут весьма востребованы.

Цифровизация водосбережения

Глава государства указал на весьма важный вопрос, который затрагивает общие интересы стран региона и где требуется принимать меры безотлагательно совместными усилиями. Это водный вопрос. По данным Президента, Центральная Азия – один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды. По данным ООН, к 2050 году дефицит питьевой воды может затронуть более 5 млрд человек. При этом, согласно оценкам экспертов, температура в регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников – главного источника воды для центральноазиатского региона.

«Для всех нас первостепенное значение приобретают согласованные и рациональные подходы к использованию имеющихся водных ресурсов. На этом фоне важно последовательно внедрять эффективные цифровые решения по водосбережению и ирригации. Китай в этой сфере достиг впечатляющих успехов. Предлагаю разработать совместно с Китаем программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу», – выступил с инициативой Президент.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Единый туристический кластер

В целях развития туризма между Китаем и странами Центральной Азии, Президент предложил создать реестр туроператоров «Шелкового пути» с безвизовым режимом для групповых туров и сформировать единый туристический кластер.

«Центральная Азия имеет богатую культуру, красивейшую природу и уникальные достопримечательности, которые, несомненно, могут быть интересны китайским туристам», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Туристический кластер позволит туристам из Китая в ходе одного тура посетить сразу несколько стран Центральной Азии. В этой связи, Президент считает, свою лепту вносит развитие института городов-побратимов. Вчера официально были установлены побратимские связи между городами Шымкент и Сиань. А в городе Сиань открылось Генеральное консульство Казахстана. К слову, недавно между Казахстаном и Китаем было подписано Межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований сроком на 30 дней.

Региональная безопасность

По мнению Главы государства, ситуация в Афганистане по-прежнему представляет одну из угроз безопасности и стабильности для стран региона. Поэтому важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

«Буквально месяц назад в виде очередного пакета помощи Казахстан направил афганской стороне продовольственные товары. Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, Глава государства обозначил девять направлений по углублению сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем, а также предложил ряд инициатив, которые придадут импульс этому процессу.

Президент отметил, что высказанные им инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению «всепогодных» отношений и многопланового сотрудничества, которые сложились между странами. По его словам, именно совместные усилия крайне важны в достижении общих целей.

«В Китае есть пословица «Если люди сплотятся, то и гору Тайшань могут передвинуть». Поэтому нам важно неуклонно следовать нашим стратегическим курсом взаимовыгодного партнерства. Уверен, все высказанные сегодня предложения в той или иной мере найдут отражение в принимаемой Сианьской декларации», – отметил Глава государства.

Главы государств по итогам саммита «Центральная Азия – Китай» подписали Сианьскую декларацию. Следующий саммит пройдёт в Казахстане в 2025 году.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В заключение своего визита Глава государства принял участие в открытии Генерального консульства Казахстана в Сиане.

Казахстан – единственная страна Центральной Азии, открывшая свое дипломатическое представительство в провинции Шэньси.