Какие решения будут приняты на саммите «Центральная Азия-Китай»

В ходе беседы эксперт отметил, что сегодня сотрудничество в рамках формата «Центральная Азия-Китай» поставлено на системную основу. Соответственно, партнерство между странами региона и официальным Пекином стабильно развивается.

«Этот формат, помимо торгово-экономического сотрудничества, начал уделять внимание сферам цифровой трансформации, логистики, безопасности, экологии и культуры. Отдание приоритета указанным направлениям говорит то, что формируется конструктивный диалог. Формат «Центральная Азия-Китай» предлагает государствам только возможности, с учетом интересов всех стран. В то время, когда геополитическая ситуация усложняется, такое сотрудничество имеет большое значение», – сказал М.Бахадиров.

Политолог отметил, что на саммите, который пройдет в Астане, стороны определят направления будущего сотрудничества. Президенты намерены придать импульс проектам развития сельского хозяйства и источников зеленой энергии.

«На мой взгляд, в первую очередь главы государств предложат развивать кооперацию в сфере инновационных технологий. По направлениям Big Data, искусственного интеллекта и fintech может быть создана общая платформа. Далее будет отдан приоритет развитию сельского хозяйства. В том числе будут рассмотрены обеспечение продовольственной безопасности и возможность увеличения экспорта в Китай. Кроме того, безусловно, будет главной темой саммита и вопрос развития источников зеленой энергии. В этом направлении у Китая достаточный потенциал и ресурсы», – сказал М.Бахадиров.

Эксперт также заявил, что по итогам саммита могут быть приняты важные документы.

«Саммит, который пройдет в Астане, придаст новое качество дипломатии между Китаем и странами Центральной Азии. По итогам мероприятия будут подписаны несколько важных документов. В частности, может быть принято решение о формировании сбалансированного сотрудничества стран региона и официального Пекин путем координации национальных стратегий могут принять решение. Вместе с тем, может быть разработана Дорожная карта по системному продвижению торгово-экономической, инновационных технологий, образования и культурно-гуманитарной сфер до 2030 года. Соответственно, это будет гарантией стратегической стабильности формата и взаимодействия в регионе», – дополнил эксперт.

Также политолог отметил, что в мире начал возрастать интерес к Центральной Азии. При этом основные торговые коридоры, полезные ископаемые и растущая численность населения повышают важность региона.

«Центральная Азия – не только географический центр Евразии, но также регион с главными коридорами, связывающими Восток и Запад, богатый энергетическими ресурсами, с высоким демографическим ростом. В связи с изменением международных отношений и баланса в мировой политике крупные игроки стараются укрепить связи с Центральной Азией. Хочу отметить, что страны региона могут руководствоваться принципом развития всестороннего взаимодействия. Соответственно, повысился интерес к государствам», – заключил Мурат Бахадиров.

Напомним, 17 июня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия-Китай» с участием глав государств региона. Для участия в саммите 16 июня в Казахстан прибудет Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.