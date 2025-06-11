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    09:00, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан

    16-17 июня по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит с визитом Республику Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан
    Фото: Акорда

    В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

    17 июня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия – Китай» с участием глав государств региона.

    Напомним, в июле 2024 года Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершил  государственный визит в Казахстан. Состоялись переговоры Президента Касым-Жомарта Токаева с Председателем КНР Си Цзиньпином в узком формате. Глава КНР в ходе переговоров уже в расширенном формате рассказал о казахстанско-китайских взаимоотношениях. По итогам переговоров на высшем уровне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали Совместное заявление, а также ряд других документов.

    Теги:
    Акорда Китай Визит Си Цзиньпина Си Цзиньпин
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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