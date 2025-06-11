Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан

В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

17 июня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия – Китай» с участием глав государств региона.

Напомним, в июле 2024 года Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершил государственный визит в Казахстан. Состоялись переговоры Президента Касым-Жомарта Токаева с Председателем КНР Си Цзиньпином в узком формате. Глава КНР в ходе переговоров уже в расширенном формате рассказал о казахстанско-китайских взаимоотношениях. По итогам переговоров на высшем уровне Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали Совместное заявление, а также ряд других документов.