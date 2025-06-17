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    08:00, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Сегодня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия — Китай»

    На саммите планируется участие глав государств региона и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который находится с визитом в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Центральная Азия – Китай
    Фото: hausa.cri.cn

    В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы укрепления регионального взаимодействия, расширения политического диалога, углубления торгово-экономических связей, развития транспортно-транзитной интеграции, энергетики, инноваций и устойчивого развития.

    Особое внимание будет уделено обеспечению региональной безопасности, координации совместных усилий по противодействию транснациональным угрозам, а также продвижению культурно-гуманитарных обменов.

    По итогам саммита планируется подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Эти документы закрепят стремление сторон к дальнейшему углублению всестороннего партнерства, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и общей ответственности.

    Напомним, первый саммит «Центральная Азия — Китай» состоялся 19 мая 2023 года в г. Сиань, КНР. В нем принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в своем выступлении обозначил основные направления будущего взаимодействия стран центральноазиатского региона с Китаем и выдвинул ряд инициатив.

    Ранее профессор Института Евразии Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацинь отмечал, что с момента проведения первого саммита «Центральная Азия — Китай» в 2023 году экономическое и торговое сотрудничество между КНР и ЦА достигло положительных результатов.

    Какие решения будут приняты на втором саммите «Центральная Азия-Китай», рассказал узбекистанский политолог, доцент кафедры международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии Мурат Бахадиров.

    Теги:
    Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Китай Международные отношения Центральная Азия
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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