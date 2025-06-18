РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:20, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане модернизируют убойные площадки

    В ряде населенных пунктов Казахстана началась поэтапная реконструкция примитивных убойных площадок в современные специализированные убойные пункты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мал базары/сиырлар
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    — Практика показала, что использование примитивных и типовых убойных площадок в населенных пунктах менее эффективно, чем функционирование специализированных убойных пунктов. Последние соответствуют ветеринарным и санитарным нормам, оснащены лабораториями для ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, а также присутствует ветеринарный врач для оформления сопроводительных документов, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос. 

    В этой связи, по его словам, в ряде населенных пунктов начата поэтапная реконструкция убойных площадок в убойные пункты.

    — В рамках Дорожной карты по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза на 2024–2028 годы предусмотрен индикатор по строительству убойных пунктов. Ввиду ограниченности бюджетных средств реализуются меры по привлечению частных инвестиций в строительство и эксплуатацию убойных пунктов в сельской местности, в том числе в рамках механизмов государственного-частного партнерства. Это позволит не только создать новые рабочие места, но и обеспечить соблюдение санитарно ветеринарных требований, — добавил он.

    По данным акиматов, в 2024 году построено 18 убойных пунктов, на 2025 год запланировано строительство 224 объектов.

    Ранее мы писали, что в Казахстане в 2025 году на кредитование сельхоз проектов предусмотрено 50 млрд тенге.

    Теги:
    Сельское хозяйство Мясо Олжас Бектенов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают