В Казахстане модернизируют убойные площадки

— Практика показала, что использование примитивных и типовых убойных площадок в населенных пунктах менее эффективно, чем функционирование специализированных убойных пунктов. Последние соответствуют ветеринарным и санитарным нормам, оснащены лабораториями для ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, а также присутствует ветеринарный врач для оформления сопроводительных документов, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

В этой связи, по его словам, в ряде населенных пунктов начата поэтапная реконструкция убойных площадок в убойные пункты.

— В рамках Дорожной карты по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза на 2024–2028 годы предусмотрен индикатор по строительству убойных пунктов. Ввиду ограниченности бюджетных средств реализуются меры по привлечению частных инвестиций в строительство и эксплуатацию убойных пунктов в сельской местности, в том числе в рамках механизмов государственного-частного партнерства. Это позволит не только создать новые рабочие места, но и обеспечить соблюдение санитарно ветеринарных требований, — добавил он.

По данным акиматов, в 2024 году построено 18 убойных пунктов, на 2025 год запланировано строительство 224 объектов.

Ранее мы писали, что в Казахстане в 2025 году на кредитование сельхоз проектов предусмотрено 50 млрд тенге.