50 млрд тенге предусмотрено на кредитование сельхозпроектов в Казахстане

— Правительством проводится системная работа по развитию мясного животноводства, включая насыщение внутреннего рынка соответствующими запасами продукции, стимулирование создания региональных сельскохозяйственных кооперативов, развитие убойной инфраструктуры, а также меры финансовой поддержки. Так, с целью стимулирования сельчан к созданию кооперативов внесены соответствующие изменения в Правила микрокредитования и лизинга (приказ МСХ от 20 декабря 2023 года № 443), предусматривающие льготное кредитование малых и средних фермеров по ставке 2,5% годовых на сумму до 8000 месячных расчетных показателей, — отметил глава кабмина.

По его словам, в 2024 году профинансировано 182 кооператива на общую сумму 4,6 млрд тенге.

— Утверждена рекомендуемая схема специализации регионов по рациональному использованию сельскохозяйственных угодий для производства отдельных видов продукции. Кроме того, местными исполнительными органами утверждаются пятилетние планы развития, включающие мероприятия по развитию отдельных отраслей, в том числе животноводства. В этой связи разработку отдельных региональных карт считаем преждевременной, — добавил он.

Также он отметил, что в части развития убойной инфраструктуры в рамках программы «Ауыл аманаты» одним из приоритетных направлений использования бюджетных средств является поддержка производителей сельскохозяйственного сырья, в том числе занимающихся разведением крупного рогатого скота.

— В 2024 году на кредитование проектов в сельском хозяйстве выделено 20 млрд тенге, в том числе на животноводство выдано 603 микрокредита. В 2025 году предусмотрено 50 млрд тенге, — сообщил О.Бектенов.

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