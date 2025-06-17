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    15:53, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    50 млрд тенге предусмотрено на кредитование сельхозпроектов в Казахстане

    В 2024 году на кредитование проектов в сельском хозяйстве было выделено 20 млрд тенге. Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кредитование аграриев
    Фото: Министерство сельского хозяйство

    — Правительством проводится системная работа по развитию мясного животноводства, включая насыщение внутреннего рынка соответствующими запасами продукции, стимулирование создания региональных сельскохозяйственных кооперативов, развитие убойной инфраструктуры, а также меры финансовой поддержки. Так, с целью стимулирования сельчан к созданию кооперативов внесены соответствующие изменения в Правила микрокредитования и лизинга (приказ МСХ от 20 декабря 2023 года № 443), предусматривающие льготное кредитование малых и средних фермеров по ставке 2,5% годовых на сумму до 8000 месячных расчетных показателей, — отметил глава кабмина.

    По его словам, в 2024 году профинансировано 182 кооператива на общую сумму 4,6 млрд тенге.

    — Утверждена рекомендуемая схема специализации регионов по рациональному использованию сельскохозяйственных угодий для производства отдельных видов продукции. Кроме того, местными исполнительными органами утверждаются пятилетние планы развития, включающие мероприятия по развитию отдельных отраслей, в том числе животноводства. В этой связи разработку отдельных региональных карт считаем преждевременной, — добавил он.

    Также он отметил, что в части развития убойной инфраструктуры в рамках программы «Ауыл аманаты» одним из приоритетных направлений использования бюджетных средств является поддержка производителей сельскохозяйственного сырья, в том числе занимающихся разведением крупного рогатого скота.

    — В 2024 году на кредитование проектов в сельском хозяйстве выделено 20 млрд тенге, в том числе на животноводство выдано 603 микрокредита. В 2025 году предусмотрено 50 млрд тенге, — сообщил О.Бектенов.

    Ранее мы писали, что Казахстан и Китай подписали соглашения в сфере переработки сельхозпродукции. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Кредит Олжас Бектенов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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