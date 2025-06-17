Казахстан и Китай подписали соглашения в сфере переработки сельхозпродукции

С участием вице-министра сельского хозяйства РК Ермека Кенжеханулы было подписано соглашение об инвестициях по проекту китайской компании Fufeng Group по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области. Сумма инвестиций составляет $320 млн.

— Это один из крупнейших проектов в агропромышленном секторе Казахстана, который позволит перерабатывать до 1 млн тонн кукурузы в год и выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, включая лизин и аминокислоты. Помимо создания 1500 рабочих мест, проект открывает стабильный рынок сбыта для фермеров региона: уже заключены оффтейк-контракты на поставку 300 тысяч тонн кукурузы в 2025 году, — говорится в сообщении МСХ.

Xinjiang Lihua Group Co., Ltd. реализует в Казахстане проект по созданию полного хлопкового кластера в Туркестанской области стоимостью 420 млн долларов. Инициатива охватывает весь цикл — от выращивания хлопка до его глубокой переработки и производства готовой текстильной продукции.

Проект ориентирован на импортозамещение, экспорт и развитие лёгкой промышленности. Также предполагается создание большого количества рабочих мест в сельских районах и заключение контрактов с местными аграриями. В рамках проекта запланировано строительство десяти предприятий с созданием свыше 4 тыс. рабочих мест.

Dalian Hesheng Holdings вложит 650 млн долларов в строительство комплекса по глубокой переработке зерна в Акмолинской области. Производство будет ориентировано на выпуск клейковины, крахмалов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью, а также предполагает заключение долгосрочных контрактов с отечественными аграриями.

Проект окажет значительное влияние на развитие агропереработки, экспортный потенциал и продовольственную безопасность.

Комитет по инвестициям МИД РК подписал инвестиционый контракт с китайской компанией Qingdao Wanlin Food Corpotarion, которая планирует построить завод по дегидрации лука и глубокой переработке овощей. Объём инвестиций составит 89 млн долларов.

Производство будет ориентировано на экспорт в Китай, США и Европу. Компания уже наладила взаимодействие с местными аграриями для закупки сырья, а на предприятии планируется создать около 300 рабочих мест.

Соглашения отражают высокий уровень доверия между Казахстаном и Китаем, а также усиливают роль Казахстана как регионального хаба для инвестиций, логистики и совместного промышленного развития, отметили в МСХ РК.

Ранее сообщалось, что свыше 35 меморандумов на общую сумму более 17 миллиардов долларов подпишут участники второго заседания Делового совета «Китай – Центральная Азия».