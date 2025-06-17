В Астане подпишут соглашения на $17 млрд между странами Центральной Азии и Китаем

Об этом сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен», руководитель Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков в кулуарах заседания. По его словам, соглашения охватывают ключевые сферы от зеленой энергетики и инфраструктуры до логистики, торговли и создания новых хабов.

- Этот формат был инициирован в 2023 году в городе Сиань и был поддержан всеми лидерами государств Центральной Азии и Китайской Народной Республики. Первое заседание прошло в Сиане. Очень символично, что в дни проведения саммита глав государств мы проводим второе заседание делового совета. Это более 1000 участников - наших соседей из Центральноазиатских стран и Китая, это 6 государств. Насыщенная программа включает пленарное заседание Делового совета, проведение панельных сессий, деловых встреч, много организовано выставочной площади. Все эти мероприятия в конечном итоге ознаменуются подписанием соглашений и меморандумов, - сказал М. Каримсаков.

Он отметил, что второе заседание совета проходит в преддверии второго саммита глав государств «Центральная Азия – КНР», что подчеркивает растущий интерес сторон к экономическому взаимодействию.