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    09:51, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане подпишут соглашения на $17 млрд между странами Центральной Азии и Китаем

    Свыше 35 меморандумов на общую сумму более 17 миллиардов долларов подпишут участники второго заседания Делового совета «Китай – Центральная Азия», который проходит сегодня в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Астане подпишут соглашения на $17 млрд между странами Центральной Азии и Китаем
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Об этом сообщил заместитель председателя правления НПП «Атамекен», руководитель Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков в кулуарах заседания. По его словам, соглашения охватывают ключевые сферы от зеленой энергетики и инфраструктуры до логистики, торговли и создания новых хабов.

    - Этот формат был инициирован в 2023 году в городе Сиань и был поддержан всеми лидерами государств Центральной Азии и Китайской Народной Республики. Первое заседание прошло в Сиане. Очень символично, что в дни проведения саммита глав государств мы проводим второе заседание делового совета. Это более 1000 участников - наших соседей из Центральноазиатских стран и Китая, это 6 государств. Насыщенная программа включает пленарное заседание Делового совета, проведение панельных сессий, деловых встреч, много организовано выставочной площади. Все эти мероприятия в конечном итоге ознаменуются подписанием соглашений и меморандумов, - сказал М. Каримсаков.

    Он отметил, что второе заседание совета проходит в преддверии второго саммита глав государств «Центральная Азия – КНР», что подчеркивает растущий интерес сторон к экономическому взаимодействию.

    Теги:
    Китай Торговля Форум Экономика Центральная Азия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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