РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:33, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана посетил завод по производству респираторов и противогазов

    В рамках рабочей поездки Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью предприятия MFA International — крупнейшего в Турции и одного из трех ведущих в Европе производителей индустриальных респираторов и противогазов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана посетил завод по производству респираторов и противогазов
    Фото: Акорда

    В разгар пандемии в 2020 году компания MFA Maske приняла решение о расширении географии деятельности и инвестировала в Казахстан. В столице было начато строительство завода по выпуску медицинских и промышленных респираторов, а также противогазов и фильтров, предназначенных для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Проект стоимостью 10 миллионов долларов был реализован за счет собственных инвестиций компании.

    Ранее Главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на заводе Stadler Kazakhstan. Касым-Жомарт Токаев также осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова и теннисный центр «Даулет» в Астане.

    Президент Казахстана посетил завод по производству респираторов и противогазов
    Фото: Акорда
    Президент Казахстана посетил завод по производству респираторов и противогазов
    Фото: Акорда
    Президент Казахстана посетил завод по производству респираторов и противогазов
    Фото: Акорда
    Президент Казахстана посетил завод по производству респираторов и противогазов
    Фото: Акорда
    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Производство Заводы
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают