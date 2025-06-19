Президент Казахстана посетил завод по производству респираторов и противогазов
В рамках рабочей поездки Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью предприятия MFA International — крупнейшего в Турции и одного из трех ведущих в Европе производителей индустриальных респираторов и противогазов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В разгар пандемии в 2020 году компания MFA Maske приняла решение о расширении географии деятельности и инвестировала в Казахстан. В столице было начато строительство завода по выпуску медицинских и промышленных респираторов, а также противогазов и фильтров, предназначенных для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Проект стоимостью 10 миллионов долларов был реализован за счет собственных инвестиций компании.
Ранее Главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на заводе Stadler Kazakhstan. Касым-Жомарт Токаев также осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова и теннисный центр «Даулет» в Астане.