«Системные проблемы сохраняются»: депутат о слабости инвестклимата и провалах в расходовании бюджета

— Если посмотреть на исполнение бюджета сквозь призму рекомендаций ВАП и потребностей развития бизнеса, то системные проблемы сохраняются, — отметил он.

По его словам, в 2024 году доля частных инвестиций снизилась с 74% до 64%. Депутат также обратил внимание на падение иностранного интереса к промышленному сектору.

— Прямые иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность снизились практически вдвое — на 47,2%, — уточнил Айдарбек Ходжаназаров.

По его мнению, бизнес сегодня работает в условиях нестабильности:

— Пока бизнес в Казахстане не защищен от тени, от непредсказуемых фискальных решений, от регуляторных барьеров — он не будет инвестировать.

Одним из ярких симптомов нестабильности депутат назвал частые изменения в главном финансовом документе страны.

— В прошлом году бюджет корректировался 12 раз. Для бизнеса и регионов это создает непредсказуемость и риски, — сказал он.

По его словам, в таких условиях говорить о долгосрочных инвестициях невозможно.

Отдельно Ходжаназаров остановился на низкой эффективности расходования средств в отдельных отраслях. Он сослался на данные ВАП и указал на необходимость «открытой и системной оценки».

Так, в транспортной отрасли при бюджетных вложениях в 3 триллиона тенге «доля транспорта в ВВП впервые снизилась до 5,6%». В водохозяйственной сфере под риском срыва оказались девять проектов.

— Показательный пример — автоматизированный контроль грузоперевозок. Уже 11 лет не налажена нормальная работа станций весового контроля. Из 25 установленных станций ни одна не работает корректно, — сообщил депутат.

При этом, по его словам, на их обслуживание ежегодно выделяется более 300 миллионов тенге, а дороги продолжают разрушаться, требуя миллиардов на восстановление.

— А развитие транзитного потенциала, обозначенного Президентом как приоритет, под угрозой, — добавил он.

Ходжаназаров также привел пример в аграрной политике:

— В Жамбылской области при вложениях более 35 млрд тенге урожай не переработан, убытки до 3,5 млрд тенге. Под угрозой продовольственная безопасность страны, — заявил он.

Депутат выступил с конкретными предложениями по улучшению бизнес-среды и финансовой политики.

Первым шагом, по его мнению, должно стать внедрение обязательной системы оценки эффективности государственной поддержки бизнеса и отраслевых субсидий – с публикацией результатов и реальным пересмотром неэффективных мер.

Второй приоритет – полноценный учет ненаблюдаемой экономики и налогового разрыва.

– Не просто в отчете, а с четкими целевыми показателями по снижению тени и публичной отчетностью, – подчеркнул А. Ходжаназаров.

Он также обратил внимание на нестабильность бюджетного процесса и предложил четкий регламент:

– Необходимо нормировать число внеплановых корректировок бюджета и предусмотреть их обязательное предварительное обсуждение с Парламентом.

Ранее сообщалось, какие министерства не освоили бюджет в 2024 году.