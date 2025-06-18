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    14:19, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    «Системные проблемы сохраняются»: депутат о слабости инвестклимата и провалах в расходовании бюджета

    Несмотря на рекомендации Высшей аудиторской палаты и заявленные цели по поддержке бизнеса, системные перекосы в исполнении бюджета сохраняются, на пленарном заседании Мажилиса заявил депутат Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент Kazinform.

    «Системные проблемы сохраняются»: депутат о слабости инвестклимата и провалах в расходовании бюджета
    Фото: Мажилис

    — Если посмотреть на исполнение бюджета сквозь призму рекомендаций ВАП и потребностей развития бизнеса, то системные проблемы сохраняются, — отметил он.

    По его словам, в 2024 году доля частных инвестиций снизилась с 74% до 64%. Депутат также обратил внимание на падение иностранного интереса к промышленному сектору.

    — Прямые иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность снизились практически вдвое — на 47,2%, — уточнил Айдарбек Ходжаназаров.

    По его мнению, бизнес сегодня работает в условиях нестабильности:

    — Пока бизнес в Казахстане не защищен от тени, от непредсказуемых фискальных решений, от регуляторных барьеров — он не будет инвестировать.

    Одним из ярких симптомов нестабильности депутат назвал частые изменения в главном финансовом документе страны.

    — В прошлом году бюджет корректировался 12 раз. Для бизнеса и регионов это создает непредсказуемость и риски, — сказал он.

    По его словам, в таких условиях говорить о долгосрочных инвестициях невозможно.

    Отдельно Ходжаназаров остановился на низкой эффективности расходования средств в отдельных отраслях. Он сослался на данные ВАП и указал на необходимость «открытой и системной оценки».

    Так, в транспортной отрасли при бюджетных вложениях в 3 триллиона тенге «доля транспорта в ВВП впервые снизилась до 5,6%». В водохозяйственной сфере под риском срыва оказались девять проектов.

    — Показательный пример — автоматизированный контроль грузоперевозок. Уже 11 лет не налажена нормальная работа станций весового контроля. Из 25 установленных станций ни одна не работает корректно, — сообщил депутат.

    При этом, по его словам, на их обслуживание ежегодно выделяется более 300 миллионов тенге, а дороги продолжают разрушаться, требуя миллиардов на восстановление.

    — А развитие транзитного потенциала, обозначенного Президентом как приоритет, под угрозой, — добавил он.

    Ходжаназаров также привел пример в аграрной политике:

    — В Жамбылской области при вложениях более 35 млрд тенге урожай не переработан, убытки до 3,5 млрд тенге. Под угрозой продовольственная безопасность страны, — заявил он.

     

    Депутат выступил с конкретными предложениями по улучшению бизнес-среды и финансовой политики.

    Первым шагом, по его мнению, должно стать внедрение обязательной системы оценки эффективности государственной поддержки бизнеса и отраслевых субсидий – с публикацией результатов и реальным пересмотром неэффективных мер.

    Второй приоритет – полноценный учет ненаблюдаемой экономики и налогового разрыва.

    – Не просто в отчете, а с четкими целевыми показателями по снижению тени и публичной отчетностью, – подчеркнул А. Ходжаназаров.

    Он также обратил внимание на нестабильность бюджетного процесса и предложил четкий регламент:

    – Необходимо нормировать число внеплановых корректировок бюджета и предусмотреть их обязательное предварительное обсуждение с Парламентом.

    Ранее сообщалось, какие министерства не освоили бюджет в 2024 году.

    Теги:
    Бюджет Инвестиции Депутаты Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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