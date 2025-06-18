РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:28, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие министерства не освоили бюджет в 2024 году

    Депутат Мажилиса Уласбек Садибеков озвучил основные итоги исполнения республиканского бюджета за 2024 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дом министерств, министрліктер үйі
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Он отметил, что бюджет в течение года уточнялся 1 раз и корректировался 12 раз, но 526 млрд тенге так и остались неисполненными.

    Из этой суммы:

    • 422 млрд тенге — недофинансирование,
    • 92 млрд тенге — неосвоенные средства.

    — Наибольшее неосвоение допущено в Министерстве труда — 29,1 млрд тенге, Министерстве финансов — 24 млрд тенге, Министерстве транспорта — 22,5 млрд тенге. Это значит, что значительная часть средств, особенно по приоритетным направлениям, не дошла до конечного результата, — сказал депутат.

    Он привел несколько конкретных примеров. Министерство культуры вернуло в бюджет 3,9 млрд тенге, выделенных на строительство архитектурного комплекса «Бозок». Проект затянут, стоимость с 2020 года выросла с 7,2 до 17,4 млрд тенге или более чем в два раза.

    Министерство финансов не освоило 24 млрд тенге по модернизации пунктов пропуска. Запланировано — 4 объекта. Фактически — ноль. При этом за обслуживание займа уже уплачено 6,9 млрд тенге.

    — Эти примеры показывают: даже при наличии финансирования, результат может быть нулевой, а затраты — высокие, — добавил Уласбек Садибеков.

    Теги:
    Бюджет Депутаты Мажилис Финансы и бюджет
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают