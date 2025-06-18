Какие министерства не освоили бюджет в 2024 году

Он отметил, что бюджет в течение года уточнялся 1 раз и корректировался 12 раз, но 526 млрд тенге так и остались неисполненными.

Из этой суммы:

422 млрд тенге — недофинансирование,

92 млрд тенге — неосвоенные средства.

— Наибольшее неосвоение допущено в Министерстве труда — 29,1 млрд тенге, Министерстве финансов — 24 млрд тенге, Министерстве транспорта — 22,5 млрд тенге. Это значит, что значительная часть средств, особенно по приоритетным направлениям, не дошла до конечного результата, — сказал депутат.

Он привел несколько конкретных примеров. Министерство культуры вернуло в бюджет 3,9 млрд тенге, выделенных на строительство архитектурного комплекса «Бозок». Проект затянут, стоимость с 2020 года выросла с 7,2 до 17,4 млрд тенге или более чем в два раза.

Министерство финансов не освоило 24 млрд тенге по модернизации пунктов пропуска. Запланировано — 4 объекта. Фактически — ноль. При этом за обслуживание займа уже уплачено 6,9 млрд тенге.