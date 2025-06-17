В Казахстане разрабатывают закон «О нефтегазохимической промышленности»

— Министерством энергетики совместно с заинтересованными сторонами, в том числе АО «КазМунайГаз», Ассоциацией «KazEnergy», Ассоциацией производителей и потребителей нефтегазохимической продукции, а также государственными органами, ведется работа по разработке проекта Закона «О нефтегазохимической промышленности». Цель законопроекта — создать прозрачную и эффективную правовую основу для развития нефтегазохимии, — сообщил директор департамента нефтегазохимии и технического регулирования Темирлан Уркумбаев на I региональном энергетическом форуме в Астане.

Проект закона предусматривает:

обеспечение равного доступа предприятий к сырьевой базе;

развитие необходимой инфраструктуры;

применение мер государственной поддержки, в том числе в части финансирования, субсидирования и льготного налогообложения.

Отметим, что развитие нефтегазохимической отрасли становится одним из ключевых направлений в диверсификации экономики Казахстана. В октябре 2024 года Правительство утвердило Дорожную карту по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы. Документ предполагает реализацию шести крупных проектов на общую сумму 15 миллиардов долларов США и создание 20 тысяч рабочих мест.