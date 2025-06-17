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    16:30, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане разрабатывают закон «О нефтегазохимической промышленности»

    В Казахстане ведется работа над проектом закона «О нефтегазохимической промышленности», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение
    Фото: НК КазМунайГаз

    — Министерством энергетики совместно с заинтересованными сторонами, в том числе АО «КазМунайГаз», Ассоциацией «KazEnergy», Ассоциацией производителей и потребителей нефтегазохимической продукции, а также государственными органами, ведется работа по разработке проекта Закона «О нефтегазохимической промышленности». Цель законопроекта — создать прозрачную и эффективную правовую основу для развития нефтегазохимии, — сообщил директор департамента нефтегазохимии и технического регулирования Темирлан Уркумбаев на I региональном энергетическом форуме в Астане.

    Проект закона предусматривает:

    • обеспечение равного доступа предприятий к сырьевой базе;
    • развитие необходимой инфраструктуры;
    • применение мер государственной поддержки, в том числе в части финансирования, субсидирования и льготного налогообложения.

    Отметим, что развитие нефтегазохимической отрасли становится одним из ключевых направлений в диверсификации экономики Казахстана. В октябре 2024 года Правительство утвердило Дорожную карту по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы. Документ предполагает реализацию шести крупных проектов на общую сумму 15 миллиардов долларов США и создание 20  тысяч рабочих мест. 

    Теги:
    Нефть/газ Минэнерго РК Законопроекты Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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