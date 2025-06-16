Казахстан развивает нефтегазохимию: $15 млрд инвестиций и 20 тысяч новых рабочих мест

По данным Минэнергетики, в октябре 2024 года Правительство утвердило Дорожную карту по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы. Документ предполагает реализацию шести крупных проектов на общую сумму 15 миллиардов долларов США. Ожидается создание порядка 20 тысяч рабочих мест – как временных, так и постоянных, а также стимулирование роста малотоннажной химии и среднего бизнеса.

- Параллельно мы ведем работу над новым законом о нефтегазохимической промышленности. Концепция уже готова, сейчас проект проходит согласование в государственных органах. Мы ожидаем, что он будет принят в 2026 году, – отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Астане начался I Региональный энергетический форум.