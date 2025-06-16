В Астане начался I Региональный энергетический форум

Цель форума — перевод договоренностей на уровне глав государств в практическую плоскость. По итогам встречи планируется подписание ряда инвестиционных соглашений и запуск стратегических проектов, направленных на развитие нефтегазохимии и «зеленой» энергетики.

— Энергетическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем занимает центральное место в нашем партнерстве. Сегодня, вступая в новое «золотое тридцатилетие», мы выводим взаимодействие на уровень конкретных действий. Среди ключевых инициатив — модернизация Шымкентского НПЗ, строительство завода по производству карбамида в Актюбинской области, а также реализация масштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Это шаги в сторону построения диверсифицированной, технологичной экономики, — отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, открывая форум.

В рамках форума будут представлены и одобрены к реализации следующие инициативы:

• Модернизация Шымкентского НПЗ: подпишется рамочное соглашение между Минэнерго, АО «КазМунайГаз» и CNPC о расширении мощностей до 12 млн тонн в год. Этот проект обеспечит Казахстану дополнительный потенциал переработки сырья и экспорт нефтепродуктов.

• Газовая отрасль: старт строительства завода по производству карбамида в Актюбинской области, соглашение заключат «QazaqGaz», акимат региона и китайские инвесторы. Кроме того, China Construction Bank Corporation предоставит кредитную линию в размере $1 млрд для финансирования инфраструктурных проектов.

• «Зеленая» энергетика: строительство солнечной станции «Сауран» с накопителем энергии. Также планируется подписание меморандумов о создании гидроаккумулирующих станций с China Southern Power Grid и о сотрудничестве в водородной энергетике с China Energy International.

Мероприятие приурочено к Саммиту «Центральная Азия — Китай» и собрало представителей государственных структур, бизнеса и международных организаций.

Ранее мы писали, что Казахстан и Китай подпишут около 60 соглашений на сумму почти $25 млрд.