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    10:51, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане начался I Региональный энергетический форум

    В столице Казахстана начался первый региональный энергетический форум «Энергетика Центральной Азии — Китай», организованный Министерством энергетики РК совместно с Ассоциацией по содействию инфраструктурному и инновационному развитию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Региональный энергетический форум
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Цель форума — перевод договоренностей на уровне глав государств в практическую плоскость. По итогам встречи планируется подписание ряда инвестиционных соглашений и запуск стратегических проектов, направленных на развитие нефтегазохимии и «зеленой» энергетики.

    — Энергетическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем занимает центральное место в нашем партнерстве. Сегодня, вступая в новое «золотое тридцатилетие», мы выводим взаимодействие на уровень конкретных действий. Среди ключевых инициатив — модернизация Шымкентского НПЗ, строительство завода по производству карбамида в Актюбинской области, а также реализация масштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Это шаги в сторону построения диверсифицированной, технологичной экономики, — отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, открывая форум.

    В рамках форума будут представлены и одобрены к реализации следующие инициативы:

    • Модернизация Шымкентского НПЗ: подпишется рамочное соглашение между Минэнерго, АО «КазМунайГаз» и CNPC о расширении мощностей до 12 млн тонн в год. Этот проект обеспечит Казахстану дополнительный потенциал переработки сырья и экспорт нефтепродуктов.

    • Газовая отрасль: старт строительства завода по производству карбамида в Актюбинской области, соглашение заключат «QazaqGaz», акимат региона и китайские инвесторы. Кроме того, China Construction Bank Corporation предоставит кредитную линию в размере $1 млрд для финансирования инфраструктурных проектов.

    • «Зеленая» энергетика: строительство солнечной станции «Сауран» с накопителем энергии. Также планируется подписание меморандумов о создании гидроаккумулирующих станций с China Southern Power Grid и о сотрудничестве в водородной энергетике с China Energy International.

    Мероприятие приурочено к Саммиту «Центральная Азия — Китай» и собрало представителей государственных структур, бизнеса и международных организаций.

    Ранее мы писали, что Казахстан и Китай подпишут около 60 соглашений на сумму почти $25 млрд.

    Теги:
    Минэнерго РК Китай Форум Астана Энергетика Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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