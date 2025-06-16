Казахстан и Китай подпишут около 60 соглашений на сумму почти $25 млрд

В рамках мероприятия Казахстан и Китай планируют подписать порядка 60 различных соглашений на общую сумму почти 25 миллиардов долларов. Об этом сообщил заместитель председателя правления, член правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Мадияр Султанбек.

- В этот раз в рамках форума будут подписаны не только соглашения о сотрудничестве и меморандумы, но также инвестиционные соглашения, инвестиционные контракты и другие важные документы. Причём это не полный список – заявок на подписание в формате форума было значительно больше, однако не все документы успели пройти процедуру согласования.

В целях экономии времени на самом форуме будет произведён обмен папками. Подписание документов пройдет в три этапа, два из которых состоятся с участием первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра – это самые значимые соглашения. Один из таких документов сегодня подпишет глава национальной компании «КазМунайГаз». Наша задача, как компании «KAZAKH INVEST», – сопровождать инвестора и доводить проект до процедуры подписания совместно с национальной компанией или государственным органом, - сказал Мадияр Султанбек.

По его словам, одной из интересных договоренностей является проект с китайской компанией Seraphim, направленный на развитие производства зеленого водорода.