Какие меры принимаются в Казахстане для обеспечения продовольственной безопасности

О реализуемых мерах сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос:

с 10 апреля т. г. продлен запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота сроком на 6 месяцев, лимит на вывоз бычков снижен с 85 до 60 тысяч голов,

действующими Правилами предусмотрено субсидирование затрат на корма для сельскохозяйственных животных,

разработаны новые кредитные продукты со ставкой не более 5% годовых для пополнения оборотных средств откормочных площадок и мясоперерабатывающих предприятий,

планируется возобновление программы, аналогичной «Сыбаға», для приобретения племенного поголовья крупного и мелкого рогатого скота,

на 2024–2026 годы предусмотрена программа по генетическому совершенствованию мясных пород крупного рогатого скота,

ведётся работа по расширению кормовой базы, в том числе за счёт увеличения посевных площадей и улучшения пастбищной инфраструктуры.

— В целях увеличения экспортного потенциала мясного скотоводства в 6 регионах реализуются пилотные проекты по внедрению австралийских технологий, направленных на снижение себестоимости мяса за счёт минимизации капитальных затрат, — отметил О.Бектенов.

Также, по его словам, мясо конины уже включено в реестр товаров, приобретаемых в рамках государственных закупок, с приоритетом закупа у отечественных производителей в целях обеспечения продовольственной безопасности.