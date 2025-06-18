21:42, 17 Июнь 2025 | GMT +5
Какие меры принимаются в Казахстане для обеспечения продовольственной безопасности
В Казахстане реализуется комплекс мер, направленных на укрепление продовольственной безопасности и поддержку мясного животноводства, передает корреспондент агентства Kazinform.
О реализуемых мерах сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос:
- с 10 апреля т. г. продлен запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота сроком на 6 месяцев, лимит на вывоз бычков снижен с 85 до 60 тысяч голов,
- действующими Правилами предусмотрено субсидирование затрат на корма для сельскохозяйственных животных,
- разработаны новые кредитные продукты со ставкой не более 5% годовых для пополнения оборотных средств откормочных площадок и мясоперерабатывающих предприятий,
- планируется возобновление программы, аналогичной «Сыбаға», для приобретения племенного поголовья крупного и мелкого рогатого скота,
- на 2024–2026 годы предусмотрена программа по генетическому совершенствованию мясных пород крупного рогатого скота,
- ведётся работа по расширению кормовой базы, в том числе за счёт увеличения посевных площадей и улучшения пастбищной инфраструктуры.
— В целях увеличения экспортного потенциала мясного скотоводства в 6 регионах реализуются пилотные проекты по внедрению австралийских технологий, направленных на снижение себестоимости мяса за счёт минимизации капитальных затрат, — отметил О.Бектенов.
Также, по его словам, мясо конины уже включено в реестр товаров, приобретаемых в рамках государственных закупок, с приоритетом закупа у отечественных производителей в целях обеспечения продовольственной безопасности.