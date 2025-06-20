РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:35, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Отключения света, разрушения и пострадавшие: последствия урагана в Павлодарской области

    В восстановлении повреждений в Павлодарской области задействованы более 300 человек и 103 единицы спецтехники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Отключения света, разрушения и пострадавшие: последствия урагана в Павлодарской области
    Фото: акимат Павлодарской области

    В пресс-службе акимата Павлодарской области сообщили, что в регионе был зафиксирован ветер скоростью до 43 метров в секунду. Общее число пострадавших увеличилось до 16 человек, в том числе трое детей.

    Отключения света, разрушения и пострадавшие: последствия урагана в Павлодарской области
    Фото: акимат Павлодарской области

    — Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, вызвала отключения электроэнергии, зафиксированы случаи травматизма среди населения. В областном центре повреждены кровли 47 объектов, в том числе 6 социальных учреждений. В Аксу и Экибастузе пострадали 23 объекта, в Баянаульском районе — 7 объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районе, — сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

    Отключения света, разрушения и пострадавшие: последствия урагана в Павлодарской области
    Фото: акимат Павлодарской области

    Отмечается, перебои с электроэнергией произошли в городах и районах. На данный момент проблемы со светом в Аксу и Баянаульском районе.

    Отключения света, разрушения и пострадавшие: последствия урагана в Павлодарской области
    Фото: акимат Павлодарской области

    Все экстренные службы перешли в усиленный режим работы. Ведется восстановление 16 опор линий связи и электропередач.

    Отключения света, разрушения и пострадавшие: последствия урагана в Павлодарской области
    Фото: акимат Павлодарской области

    Напомним, в Аксу в результате порывистого ветра упавшее дерево насмерть проткнуло женщину.

    По данным на вечер 19 июня число пострадавших увеличилось до 10 человек. 

    Теги:
    Сильный ветер Регионы Казахстана Ураган Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают