Отключения света, разрушения и пострадавшие: последствия урагана в Павлодарской области

В пресс-службе акимата Павлодарской области сообщили, что в регионе был зафиксирован ветер скоростью до 43 метров в секунду. Общее число пострадавших увеличилось до 16 человек, в том числе трое детей.

Фото: акимат Павлодарской области

— Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, вызвала отключения электроэнергии, зафиксированы случаи травматизма среди населения. В областном центре повреждены кровли 47 объектов, в том числе 6 социальных учреждений. В Аксу и Экибастузе пострадали 23 объекта, в Баянаульском районе — 7 объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районе, — сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

Фото: акимат Павлодарской области

Отмечается, перебои с электроэнергией произошли в городах и районах. На данный момент проблемы со светом в Аксу и Баянаульском районе.

Фото: акимат Павлодарской области

Все экстренные службы перешли в усиленный режим работы. Ведется восстановление 16 опор линий связи и электропередач.

Фото: акимат Павлодарской области

Напомним, в Аксу в результате порывистого ветра упавшее дерево насмерть проткнуло женщину.

По данным на вечер 19 июня число пострадавших увеличилось до 10 человек.