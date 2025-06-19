Казахстан возьмет заем у МБРР для подключения сел к интернету — депутаты недовольны

Сегодня в Мажилисе активно обсуждался законопроект «О ратификации соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития». По словам Жаслана Мадиева, соглашение заключено в рамках проекта «Экстренная цифровизация для инклюзивного развития экономики Казахстана».

Последняя миля

Сейчас во многих селах Казахстана есть Интернет, но качество оставляет желать лучшего. Благодаря проекту в более чем тысяче крупных сел будет проложена волоконно-оптическая связь до каждого дома. Это называется «последняя миля».

— Проект направлен на быстрое сокращение цифрового неравенства между городом и селом. Цель соглашения — развитие телекоммуникационной инфраструктуры, то есть обеспечение Интернетом домашних хозяйств в сельской местности, а также привлечение частных инвестиций и поддержка малых и средних операторов связи. Общий объем инвестиций составляет около 84 млрд тенге. При этом до 50% капитальных затрат, в рамках проекта, будут субсидированы, — сообщил министр.

Проект будет реализован в течение трех лет — с 2025 по 2027 годы. За это время охват составит 1123 села, или около 2,3 млн человек.

Приоритет — малым и средним операторам

По словам министра, прокладка оптики — затратное дело, и операторы не заинтересованы идти в отдаленные села из-за нерентабельности. Поэтому государство компенсирует до 50% понесенных ими затрат.

Коллаж: Kazinform

— В конкурсе смогут участвовать операторы связи, имеющие не менее 350 абонентов и подтвержденную финансовую устойчивость. Максимальный размер субсидии на один проект составит до 250 млн тенге. Реализация проекта поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в селах, даст дополнительные налоговые поступления в бюджет (более 2 млрд тенге), создаст более 800 временных и свыше 200 постоянных рабочих мест, — отметил министр.

Он добавил, что гранты будут предоставляться только малым и средним операторам:

— В Казахстане официально зарегистрировано более 420 операторов связи. Мы провели встречу с ассоциацией малых операторов, и, по нашим оценкам, более 70 операторов выразили желание участвовать в конкурсе. Условия проекта открывают серьезные возможности, — сказал Ж. Мадиев.

Почему деньги не нашли внутри страны

Депутаты Мажилиса выступили против привлечения внешнего займа и поинтересовались, почему нельзя было использовать ресурсы отечественных холдингов.

Депутат Екатерина Смышляева, пояснила, что заем предоставляется в японских йенах и на очень выгодных условиях — до 2035 года. Валюта стабильна, базовая ставка низкая, процентная ставка — менее 1%. Первые три года выплаты не предусмотрены.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Этот тип связи — самый быстрый, стабильный и безопасный. При наличии проводного интернета затраты семей на связь снижаются. Жители сел смогут пользоваться «умными» устройствами и смарт-техникой так же, как и горожане. Кроме того, развитие наземной инфраструктуры усиливает не только сельскую жизнь, но и технологический суверенитет страны, — подчеркнула Е. Смышляева.

Выбор поставщиков будет осуществляться через открытый конкурс. Чтобы избежать монополии, сумма, выделяемая на одну компанию, ограничена. Также поставщики должны будут вложить дополнительные средства.

После завершения прокладки оптики операторы должны будут предложить тарифы для социально уязвимых слоев населения.

Заем — не благотворительность

Депутат Бахытжан Базарбек напомнил, что на реализацию нацпроекта «Доступный Интернет» ранее уже было выделено 1 трлн 499 млрд тенге, из которых 333 млрд — на реализацию 17 мероприятий.

— Ваше ведомство не выполняет эти мероприятия. В период с 2024 по 2027 годы планируется провести оптическую связь в 3033 села. На это из республиканского бюджета было запланировано 73 млрд тенге. Если средства заложены в бюджете, зачем вы берете заем? Это не благотворительность. Этот долг ляжет на плечи будущих поколений, — подчеркнул он.

В свою очередь министр ответил, что здесь нет двойного финансирования:

— В указанных 1,4 трлн тенге по проекту «Доступный Интернет» основную часть составляют частные инвестиции, а не бюджетные средства. В 2023 году из-за бюджетных ограничений финансирование на оптику в 3 тыс. сел выделено не было. Комиссия по бюджету дала разрешение на финансирование лишь в декабре. В зимнее время вести строительство невозможно. Мы переформатировали проект, внесли изменения и сократили его стоимость более чем на 10 млрд тенге после подписания инвестиционного соглашения с «Казахтелекомом», — пояснил министр.

Также сроки реализации проекта сокращены: завершение перенесено с 2027 на конец 2026 года. В итоге проект охватит более 3 тыс. сел.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Рассматриваемый сегодня заем и его ратификация направлены на подключение тех регионов, которые не вошли в государственно-частные проекты и нацпроект «Доступный Интернет», — уточнил Ж. Мадиев.

Почему не спутниковый Интернет?

Депутаты также спросили, почему не был выбран вариант со спутниковым интернетом для отдаленных сел.

— Миллиарды уже были потрачены на Интернет. Мы нарушаем права граждан — почти 2 миллиона человек по-прежнему не имеют доступа к Сети. А вся госуслуга у нас через E-Gov. Даже пожилые люди из отдаленных сел вынуждены ездить в города, — возмутился депутат Мурат Абенов.

Министр сообщил, что недавно была достигнута финальная договоренность с компанией Starlink, велись годовые переговоры с самой компанией и органами нацбезопасности.

— Мы развиваем конкуренцию среди поставщиков спутникового Интернета: помимо Starlink, есть OneWeb, запущен проект Kuiper от Amazon. Также есть другие международные проекты. Но наша стратегия не изменилась. Мы считаем волоконно-оптическую сеть основой инфраструктуры. Это инвестиция в страну, система сможет обеспечивать стабильную и качественную связь на протяжении 15–20 лет. А спутниковый Интернет — это все же иностранные провайдеры. С точки зрения нацбезопасности у нас всегда должна быть альтернатива, — подчеркнул министр.

В результате ратификацию соглашения о займе с Международным банком реконструкции и развития поддержали 77 из 88 депутатов. Против — 5, воздержались — 6. Решение было принято большинством голосов.

Кроме того, Ж. Мадиев рассказал, когда в Казахстане заработает Интернет Starlink.