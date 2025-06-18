Когда в Казахстане заработает Интернет Starlink

— Что касается спутника, я уже отметил, что необходимо развивать как спутник, так и ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи). Starlink конкретно заработает в полномасштабном формате на территории всей страны и любой граждан может воспользоваться в третьем квартале этого года. Сейчас компания определяет цены, определяет технические вопросы по строительству точки приземления, точки присутствия и в третьем квартале спутниковый интернет будет доступен, — сообщил Мадиев на заседании Мажилиса.

Однако министр отметил, что такой интернет будет немного дороже, по сравнению с интернетом через оптику, поэтому всегда будет выбор у граждан.

Ранее сообщалось, что Казахстан получит заем в сумме 42 млрд тенге от Международного Банка Реконструкции и Развития для проекта ускоренной цифровизации инклюзивной экономики.