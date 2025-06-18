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    15:23, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Когда в Казахстане заработает Интернет Starlink

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев озвучил, когда казахстанцам станет доступен Интернет Starlink, передает корреспондент агентства Kazinform.

    internet
    Photo credit: Freepik

    — Что касается спутника, я уже отметил, что необходимо развивать как спутник, так и ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи). Starlink конкретно заработает в полномасштабном формате на территории всей страны и любой граждан может воспользоваться в третьем квартале этого года. Сейчас компания определяет цены, определяет технические вопросы по строительству точки приземления, точки присутствия и в третьем квартале спутниковый интернет будет доступен, — сообщил Мадиев на заседании Мажилиса.

    Однако министр отметил, что такой интернет будет немного дороже, по сравнению с интернетом через оптику, поэтому всегда будет выбор у граждан.

    Ранее сообщалось, что Казахстан получит заем в сумме 42 млрд тенге от Международного Банка Реконструкции и Развития для проекта ускоренной цифровизации инклюзивной экономики.

    Теги:
    МЦРИАП Интернет Жаслан Мадиев Связь, ТВ, IT Starlink
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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