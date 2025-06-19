Личный фонд Абиша Кекилбаева передан в Архив Президента РК

Абиш Кекилбаев — выдающаяся личность, оставившая заметный след в истории независимого Казахстана. Чтобы сохранить память о нем, его семья более двух лет назад инициировала масштабную работу по сбору документов и творческого наследия для передачи на постоянное хранение в Архив Президента Республики Казахстан.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Документ был подписан внуком государственного деятеля — Абылом Кекилбаевым и директором Архива Президента Алией Мустафиной.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Абиш Кекилбаев был человеком высоких моральных принципов, глубокой мысли и несгибаемого духа, преданно служившим своему народу. Его политическая деятельность на таких ответственных постах, как председатель Верховного Совета и государственный секретарь Казахстана, сыграла значимую роль в развитии страны. Уверена, что его личный архив станет ценнейшим источником для современных историков. Эти документы позволяют глубже понять ключевые политические решения и личности периода становления независимого Казахстана. Благодаря плодотворному сотрудничеству с держателем фонда — Абылом Кекилбаевым, в Архив были переданы материалы, охватывающие период с 1956 по 2021 год, — отметила директор Архива Президента РК Алия Мустафина.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Внук Абиша Кекилбаева рассказал, что решение передать архив деда далось семье нелегко. Долгое время документы и рукописи хранились дома, но со временем бумага начала желтеть, а чернила — выцветать. Осознав важность сохранения этих материалов как части исторического и культурного наследия, семья решила передать их на государственное хранение в Архив Президента РК.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— После смерти дедушки сразу встал вопрос: что делать с архивом? Вся наша семья выросла среди этих рукописей и папок, они переезжали вместе с нами из дома в дом, — поделился внук Абыл Кекилбаев.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По его словам, всего в архиве — свыше 1,5 тысяч материалов. Среди них: оригинальные произведения, переводы автора на казахский язык, а также переводы его работ другими писателями на русский язык.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— В архив переданы личные документы: рукописи, первоисточники, по которым были изданы его книги. Особое внимание уделено материалам первых лет независимости: собраны статьи, выступления, официальные публикации в газетах. Кроме рукописей, в архиве представлены личные вещи, награды, фотографии, видеоматериалы и другие ценные экспонаты. Все это станет важной базой для будущих исследований, — добавил он.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Также Абыл Кекилбаев отметил, что ведется работа по систематизации и оцифровке архива, чтобы обеспечить открытый доступ для ученых и всех интересующихся.

Ранее мы писали о том, что в Астане презентовали 10-томник Каныша Сатпаева.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform