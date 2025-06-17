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    20:40, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Суд вынес приговор по делу о смерти на автодроме с участием машины Бейбита Алибекова

    В Илийском районном суде вынесли приговор по делу о смерти 22-летнего Батырхана Ержана, погибшего в ходе съемок на автодроме «Сокол», передает корреспондент агентства Kazinform

    приговор
    Фото: pixabay.com

    Трагедия произошла 29 октября 2024 года на территории спортивно‑технического комплекса в селе Аксай. В ходе съемочного процесса пострадавший пытался перепрыгнуть проезжающий автомобиль, за рулем которого находился 45-летний водитель. В результате наезда молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на следующий день в больнице.

    Суд квалифицировал деяние как причинение смерти по неосторожности и приговорил виновного к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Потерпевшая сторона подала гражданский иск о взыскании по 100 млн тенге морального вреда, считая преступление умышленным и просили переквалифицировать его на более тяжкую статью.

    Однако подсудимый не согласился с иском. В ходе разбирательства было принято решение о возмещении морального вреда потерпевшим в размере 3 миллионов тенге одному из них и 2 миллионов тенге — другому.

    Решение суда в законную силу пока не вступило.

    Напомним, Lamborghini на, котором был совершен наезд на Батырхана Ержана, предоставил казахстанский блогер Бейбит Алибеков по просьбе организаторов.

    Теги:
    Регионы Алматинская область Суды Блогеры
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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