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    18:37, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Президенту показали, какой станет аллея Мыңжылдық в Астане

    Касым-Жомарту Токаеву представили ландшафтный мастер-план аллеи Мыңжылдық, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства ознакомился с благоустройством аллеи Мыңжылдық в Астане
    Фото: Акорда

    Проект охватывает 942 гектара в южной части города, в районе Сарайшык. Линейный парк связывает между собой жилые кварталы, социальные объекты, школы, железнодорожный вокзал, скверы и улично-дорожную сеть с пешеходными и велосипедными маршрутами.

    Глава государства ознакомился с благоустройством аллеи Мыңжылдық в Астане
    Фото: Акорда

    Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что одной из визитных карточек района станет привокзальный парк, в котором планируется создание игровых зон, тенистых аллей и амфитеатра.

    Глава государства ознакомился с благоустройством аллеи Мыңжылдық в Астане
    Фото: Акорда

    В прошлом году на площади Қазақ елі высадили крупномерные деревья, установили дизайнерские люки, обновили фонари и малые архитектурные формы.

    В текущем году начнется первая очередь благоустройства линейного парка вдоль улиц Байтурсынова, Нурмагамбетова, Нажимеденова и проспекта Тәуелсіздік, включая прилегающие кварталы.

    Глава государства ознакомился с благоустройством аллеи Мыңжылдық в Астане
    Фото: Акорда

    По словам акима, еще одним важным элементом развития города станет бульвар GreenLine – новая связующая ось одного из самых густонаселенных районов, которая будет включать велодорожки, детские и спортивные площадки, а также зоны тихого отдыха.

    Глава государства ознакомился с благоустройством аллеи Мыңжылдық в Астане
    Фото: Акорда

    Данные проекты реализуются в соответствии с полицентричной моделью развития города, согласно которой жилье, работа, услуги и рекреация должны быть доступны в пределах короткого пути.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Женис Касымбек Астана
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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