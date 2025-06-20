Президенту показали, какой станет аллея Мыңжылдық в Астане

Проект охватывает 942 гектара в южной части города, в районе Сарайшык. Линейный парк связывает между собой жилые кварталы, социальные объекты, школы, железнодорожный вокзал, скверы и улично-дорожную сеть с пешеходными и велосипедными маршрутами.

Фото: Акорда

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что одной из визитных карточек района станет привокзальный парк, в котором планируется создание игровых зон, тенистых аллей и амфитеатра.

Фото: Акорда

В прошлом году на площади Қазақ елі высадили крупномерные деревья, установили дизайнерские люки, обновили фонари и малые архитектурные формы.

В текущем году начнется первая очередь благоустройства линейного парка вдоль улиц Байтурсынова, Нурмагамбетова, Нажимеденова и проспекта Тәуелсіздік, включая прилегающие кварталы.

Фото: Акорда

По словам акима, еще одним важным элементом развития города станет бульвар GreenLine – новая связующая ось одного из самых густонаселенных районов, которая будет включать велодорожки, детские и спортивные площадки, а также зоны тихого отдыха.

Фото: Акорда

Данные проекты реализуются в соответствии с полицентричной моделью развития города, согласно которой жилье, работа, услуги и рекреация должны быть доступны в пределах короткого пути.