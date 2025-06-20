Дело о смерти Лизы Пылаевой: Верховый суд оставил оправдательный приговор без изменений

Судебная коллегия, изучив материалы дела, пришла к следующим выводам.

По версии следствия, 12 мая 2019 года примерно в 15:30 часов во дворе своего дома Ш. на почве ревности совершила наезд автомобилем на выбежавшую во двор несовершеннолетнюю племянницу П.

М., работавший садовником в доме, по указанию хозяев дома помыл и переодел П. в другую одежду, положил на ее тело статую, имитируя несчастный случай. Затем в 21:05 часов дедушка и мама потерпевшей привезли ее в больницу, где была констатирована смерть.

Бабушка несовершеннолетней Р. и садовник семьи М. дали по данному факту заведомо ложные показания, указав, что на потерпевшую упала статуя.

— В силу презумпции невиновности по ст. 19 УПК, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств. Органами следствия достоверно не установлены обстоятельства гибели потерпевшей. Об этом свидетельствуют противоречивые выводы проведенных по делу экспертиз, — говорится в сообщении суда.

Эксперты сделали выводы, взаимоисключающие друг друга о механизме образования телесных повреждений и времени смерти. Пять экспертиз исключают наезд автомобиля на потерпевшую. Только одна, проведенная частным экспертом, не исключает возможность телесных повреждений, но только при нахождении в сидячем положении перед автомобилем, что расходится с предъявленным обвинением.

— Следов ДТП или иного контакта с потерпевшей на осмотренном автомобиле не обнаружено. Мотив убийства из чувства ревности никакими объективными доказательствами не подтвержден и опровергается показаниями свидетелей, фотоматериалами. Ссылка стороны обвинения на показания анонимного свидетеля, показавшего якобы о признании М. вины, несостоятельны, — добавили в суде.

Анонимный свидетель ранее привлекался к уголовной ответственности, скончался в ходе следствия. Соответственно, допросить его и проверить правдивость показаний невозможно. Наличие следов укусов животного на теле потерпевшей свидетельствуют о том, что ребенок находился без присмотра взрослых и опровергает версию о намеренном наезде на потерпевшую.

— Таким образом, доказательств, что смерть потерпевшей наступила вследствие наезда автомобиля и что наезд совершила подсудимая органами следствия, не предоставлено. Поскольку вина Ш. не установлена, то состава преступления в действиях Р. и М. также не имеется. На основании изложенного, судебная коллегия Верховного Суда оставила оправдательный приговор суда в силе, — отметили в Верховном суде.

Отметим, что 6-летняя Елизавета Пылаева умерла при странных обстоятельствах 12 мая 2019 года. В полиции сообщили, что следователи начали расследование дела по уголовной статье «Убийство».

Обвинение предъявлено тете потерпевшей Ш. за убийство заведомо несовершеннолетнего, бабушке Р. и садовнику М. — за дачу ложных показаний. М. также обвинялся в укрывательстве преступления. Но позже суд признал всех троих невиновными, указав на отсутствие оснований для обвинительного приговора. Дело было передано в прокуратуру для дальнейшего расследования.

В феврале 2025 года апелляционная коллегия Алматинского городского суда признала оправдательный приговор законным и обоснованным по делу о смерти 6-летней девочки.