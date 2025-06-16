Первая АЭС в Казахстане: кто будет контролировать качество строительства

Как уточнили в ведомстве, за авторский надзор со стороны проектной организации будет отвечать корпорация «Росатом» – лидер международного консорциума. При этом каждый участник консорциума будет нести ответственность за выполнение закрепленных за ним работ.

Функции технического надзора возложены на ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (КАЭС) – заказчика проекта. Надзор будет осуществляться как силами самой организации, так и при участии независимого технического консультанта – французской инжиниринговой компании Assystem.

Государственный контроль обеспечит Комитет атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии в рамках своих регуляторных полномочий.

– Комитет уже осуществляет надзорные функции за исследовательскими реакторами Национального ядерного центра и Института ядерной физики, – сообщили в Агентстве. – Дополнительно, в рамках международного взаимодействия, на этапе подготовки к вводу в эксплуатацию планируется проведение миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в том числе миссии OSART (Operational Safety Review Team).

Кроме того, на уровне Агентства будет действовать общественный совет. Такой комплексный и многоуровневый подход, по информации ведомства, обеспечит всесторонний контроль за качеством и безопасностью реализации проекта.

Напомним, Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане.

Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане.