Опубликован текст Договора о вечной дружбе стран ЦА и Китая

ДОГОВОР

о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой

(Астана, 17 июня 2025 года)

Проект одобрен Указом Президента Республики Казахстан от 17 июня 2025 года № 915

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Китайская Народная Республика, именуемые далее Сторонами, считая, что всестороннее укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам народов Сторон, отмечая, что обеспечение мира, стабильности и развития в регионе и укрепление всестороннего взаимодействия отвечает общим стремлениям и коренным интересам народов всех стран, имеет важное значение для Азии и всего мира, подтверждая приверженность целям Устава Организации Объединенных Наций и другим общепризнанным принципам и нормам международного права, основываясь на положениях законодательства каждой из Сторон, вновь подтверждая решительную поддержку независимости, государственному суверенитету, территориальной целостности и принципам суверенного равенства и нерушимости границ Сторон, стремясь обеспечивать устойчивое развитие отношений между Сторонами и повышение уровня сотрудничества государств в различных областях, желая укреплять и передавать из поколения в поколение дружбу народов своих государств, подтверждая стремление в совместном создании более тесного сообщества единой судьбы Центральной Азии и Китая, договорились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права всесторонне развивают долгосрочные и прочные отношения стратегического партнёрства, основанные на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования.

Стороны также подтверждают взаимное неприменение силы или угрозы силой, мирное урегулирование споров.

Статья 2

Стороны всесторонне укрепляют взаимное доверие и стратегическое взаимодействие, поддерживают друг друга в выборе путей и моделей развития, соответствующих их национальным реалиям, поддерживают позиции друг друга по ключевым вопросам, затрагивающим их коренные интересы, поддерживают осуществляемые стратегии экономического развития.

Статья 3

Стороны, уважая принципы государственного суверенитета и территориальной целостности, принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей этим принципам.

Стороны не участвуют в союзах или блоках, направленных против других Сторон, не поддерживают какие-либо действия, враждебные другим Сторонам.

Статья 4

Стороны придают большое значение проведению политических консультаций, используют механизм встреч на всех уровнях, в том числе визиты на высшем и высоком уровнях, для регулярного обмена и координации позиций по отношениям между странами Центральной Азии и Китаем, глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Статья 5

Стороны готовы на принципах равноправия и взаимной выгоды развивать сотрудничество в таких сферах, как торговля, экономика, инвестиции, инфраструктурная взаимосвязанность, инженерия, энергетика, включая гидроэнергетику, возобновляемые источники энергии, транспорт, полезные ископаемые, сельское хозяйство, защита экологической среды, перерабатывающая промышленность, наука и техника, и в других направлениях, представляющих взаимный интерес.

Статья 6

Стороны принимают необходимые меры по развитию обменов и сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения и медицинских услуг, туризма, спорта, средств массовой информации, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Статья 7

Стороны в соответствии со своим законодательством и международными обязательствами развивают сотрудничество в двусторонних и многосторонних форматах по совместной борьбе против терроризма, сепаратизма, экстремизма и транснациональной организованной преступности, незаконной миграции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Статья 8

Стороны в соответствии со своим законодательством и международными обязательствами укрепляют взаимное доверие в области обороны, оборонной промышленности и безопасности, а также расширяют двустороннее и многостороннее сотрудничество по иным вопросам в этих областях.

Статья 9

Стороны укрепляют контакты и взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций и других многосторонних организаций и механизмов, участниками которых они являются, прилагают усилия для обеспечения глобального и регионального мира, стабильности и устойчивого развития.

Статья 10

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при толковании и реализации настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем дружественных переговоров и консультаций.

Статья 11

Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других двусторонних и многосторонних международных договоров, участниками которых они являются, и не направлен против какого-либо третьего государства.

Статья 12

В целях реализации положений настоящего Договора Стороны в случае необходимости заключают отдельные международные договоры в конкретных областях сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Статья 13

По согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью.

Статья 14

Депозитарием настоящего Договора является Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.

Депозитарий направит заверенную копию настоящего Договора всем подписавшим Сторонам в течение 15 (пятнадцати) дней с даты его подписания.

Статья 15

Настоящий Договор заключается на неопределённый срок и вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Договора.

Депозитарий уведомляет Стороны о дате вступления в силу настоящего Договора.

Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Договора, письменно уведомив об этом Депозитария по дипломатическим каналам.

В отношении такой Стороны настоящий Договор прекращает действие по истечении 12 (двенадцати) месяцев с даты получения депозитарием такого уведомления. Депозитарий уведомляет другие Стороны о таком решении.

Депозитарий информирует другие Стороны о прекращении действия настоящего Договора в отношении такой Стороны.

Совершено в городе Астане 17 июня 2025 года в одном экземпляре на русском и китайском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.



За Республику Казахстан К. Токаев

За Китайскую Народную Республику Си Цзиньпин

За Кыргызскую Республику С. Жапаров

За Республику Таджикистан Э. Рахмон

За Туркменистан С. Бердымухамедов

За Республику Узбекистан Ш. Мирзиеев