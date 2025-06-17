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    17:56, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан заинтересован в совместных проектах с Китаем в сфере ИИ

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на втором саммите «Центральная Азия — Китай» заявил о заинтересованности страны в реализации совместных проектов с Китаем в области искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В какие сферы в Казахстане активнее всего внедряют искусственный интеллект
    Фото: freepik.com

    Глава государства отметил, что Китай добился грандиозных успехов в науке и инновациях, стал мировым лидером в этой сфере и международным центром развития искусственного интеллекта.

    — Впечатляющие достижения Китая в развитии космонавтики и квантовых технологий подтвердили его статус глобальной технологической державы. Поэтому Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов в области искусственного интеллекта, биотехнологий, квантовых вычислений, а также в создании исследовательских центров и технологий, — отметил Президент Казахстана.

    Он сообщил, что осенью в Астане откроется центр искусственного интеллекта Alem AI.

    — Предлагаем использовать площадку Astana Hub для продвижения смарт-инноваций в рамках формата Центральная Азия — Китай. Все зарубежные партнеры также могли бы принять участие в этом перспективном проекте, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык и сообщил о подготовке соглашения о сотрудничестве с Китаем в области ядерной энергетики. В своем выступлении Президент Казахстана также обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Технологии Казахстан Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Китай Сотрудничество Искусственный интеллект ИИ
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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