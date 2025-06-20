Защита дольщиков и новые правила для застройщиков в РК: что меняется в законе

В Астане обсуждали проект закона о внесении изменений в законодательство по вопросам долевого участия, автомобильных дорог и перевозок лиц с инвалидностью. В обсуждении участвовали представители госорганов, отраслевых ассоциаций и застройщики страны.

— Действующий закон о долевом участии в жилищном строительстве предусматривает три способа привлечения денег. Это гарантии единого оператора — всего выдано 255 гарантий, доля на рынке составляет 25,5%, из них 221 объект завершен, 34 объекта строятся. Участие в проекте банков второго уровня — всего выдано разрешение на привлечение денег дольщиков по 588 объектам, доля на рынке составляет 58,9%, из них завершено 455, строятся 133 объекта. Привлечение денег после возведения каркаса МЖД — всего выдано разрешение местным исполнительным органам по 156 объектам, доля на рынке составляет 15,6%, из них завершено 124 объекта, 32 объекта строятся, — сообщил Ерлан Кулушев.

Законопроект предусматривает снижение входных требований для всех трех способов привлечения средств. Это, по словам Кулушева, должно упростить доступ добросовестных застройщиков к законным схемам и повысить защищенность дольщиков.

По гарантии единого оператора предлагается снизить необходимый опыт работы застройщика с 3 до 2 лет. Минимальный объем строительства также сокращается: в городах республиканского значения и столице — с 18 до 10 тысяч квадратных метров, в регионах — с 9 до 5 тысяч. При этом у застройщика или уполномоченной компании должны быть активы не менее 10% от совокупных активов после вычета краткосрочных и долгосрочных обязательств.

Для проектов с участием банков второго уровня аналогично сокращаются пороговые значения: опыт — с 3 до 2 лет, объем строительства — с 18 до 10 тысяч квадратных метров в крупных городах и с 9 до 5 тысяч — в регионах. Нововведение в том, что подтверждением готовности банка профинансировать проект теперь будет не письмо, а заключенный кредитный договор и справка о ссудной задолженности.

Допускается использование средств дольщиков после получения соответствующего разрешения. При этом банки смогут самостоятельно определять соотношение привлеченных средств и кредитов, фактически компенсируя часть расходов.

Что касается механизма привлечения средств после возведения каркаса, требования также смягчаются. Опыт работы снижается с 5 до 3 лет. Минимальный объем — с 60 до 36 тысяч квадратных метров в столице и крупных городах, и с 30 до 18 тысяч — в регионах.

Наряду с этим, законопроект усиливает контроль над использованием средств дольщиков. В Гражданский кодекс предлагается внести поправки, запрещающие заключение предварительных договоров и договоров строительного подряда, направленных на обход закона о долевом участии. Это должно исключить «серые схемы» и обеспечить целевое использование денег.

Также в Административный кодекс включены поправки, увеличивающие штрафы за незаконное привлечение средств и рекламу без разрешения или гарантии. Санкции увеличиваются с 300 до 2000 МРП.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усиливают защиту прав дольщиков. Закон по вопросам долевого участия в жилищном строительстве одобрили в двух чтениях Сената.