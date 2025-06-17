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    17:40, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана предложил создать экспертную платформу для развития логистики между ЦА и Китаем

    В Астане на втором саммите «Центральная Азия — Китай» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости выработки общей стратегии по развитию транспортно-логистических коридоров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава государства предложил создать экспертную платформу для развития логистики между ЦА и Китаем
    Фото: Акорда

    Он отметил успешную реализацию крупных инфраструктурных проектов с участием КНР и предложил создать экспертную платформу и дорожную карту для ускорения таможенного оформления и расширения транзитных возможностей региона.

    По его словам, что при активной поддержке китайских партнеров в Казахстане успешно реализуются проекты по дальнейшему расширению пропускных мощностей, инфраструктуры, развитию современной логистики и грузоперевозок. Ключевыми достижениями стали открытие движения на участке Достык — Мойынты, создание крупного контейнерного терминала Жетысу в городе Алматы и контейнерного хаба в порту Актау.

    — В перспективе рассчитываем на участие китайских партнеров в развитии речного судоходства на трансграничных реках. Готовимся к созданию грузового авиахаба в западной части Казахстана, в городе Актобе, для транзита товаров воздушным транспортом в страны Европейского союза. В повестке дня и другие масштабные и перспективные транспортно-логистические проекты, которые многократно увеличат торговлю между Казахстаном и Китаем, — отметил Президент Казахстана.

    По его словам, все эти вопросы требуют тщательной проработки, поэтому необходимо создать экспертную платформу для выработки комплексной стратегии развития транспортно-логистических коридоров, а также принять дорожную карту по внедрению ускоренного, таможенного оформления товаров.

    — Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером Китайской Народной Республики и стран Центральной Азии в развитии транспортной взаимосвязанности в регионе. Мы готовы к дальнейшей совместной работе по реализации масштабных инфраструктурных проектов с расширением наших транзитных возможностей на благо всеобщего экономического развития и процветания, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее в своем выступлении Президент Казахстана предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Грузоперевозки Логистика Сотрудничество
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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