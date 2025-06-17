Президент Казахстана предложил создать экспертную платформу для развития логистики между ЦА и Китаем

Он отметил успешную реализацию крупных инфраструктурных проектов с участием КНР и предложил создать экспертную платформу и дорожную карту для ускорения таможенного оформления и расширения транзитных возможностей региона.

По его словам, что при активной поддержке китайских партнеров в Казахстане успешно реализуются проекты по дальнейшему расширению пропускных мощностей, инфраструктуры, развитию современной логистики и грузоперевозок. Ключевыми достижениями стали открытие движения на участке Достык — Мойынты, создание крупного контейнерного терминала Жетысу в городе Алматы и контейнерного хаба в порту Актау.

— В перспективе рассчитываем на участие китайских партнеров в развитии речного судоходства на трансграничных реках. Готовимся к созданию грузового авиахаба в западной части Казахстана, в городе Актобе, для транзита товаров воздушным транспортом в страны Европейского союза. В повестке дня и другие масштабные и перспективные транспортно-логистические проекты, которые многократно увеличат торговлю между Казахстаном и Китаем, — отметил Президент Казахстана.

По его словам, все эти вопросы требуют тщательной проработки, поэтому необходимо создать экспертную платформу для выработки комплексной стратегии развития транспортно-логистических коридоров, а также принять дорожную карту по внедрению ускоренного, таможенного оформления товаров.

— Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером Китайской Народной Республики и стран Центральной Азии в развитии транспортной взаимосвязанности в регионе. Мы готовы к дальнейшей совместной работе по реализации масштабных инфраструктурных проектов с расширением наших транзитных возможностей на благо всеобщего экономического развития и процветания, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в своем выступлении Президент Казахстана предложил создать совместный с Китаем грузовой терминал в порту Курык.