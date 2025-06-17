Президент Казахстана открыл работу второго саммита «Центральная Азия — Китай»

В своей приветственной речи Глава государства поблагодарил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за визит и активное участие в региональной повестке.

— Мы высоко ценим последовательную и миролюбивую политику Китая, которая способствует стабильному развитию и углублению сотрудничества с государствами Центральной Азии. Это открывает уникальные возможности для созидательного партнерства и построения общего будущего, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также выразил признательность главам государств Центральной Азии за активное участие и поддержку укрепления регионального взаимодействия, а также приветствовал участие в заседании генерального секретаря формата «Центральная Азия — Китай» Сунь Вэйдуна.

Президент Казахстана также отметил, что первый саммит «Центральная Азия — Китай», состоявшийся два года назад в историческом городе Сиань, положил начало динамичному развитию региональной цивилизации в новом формате.

— Сегодня в музее Сианьского созидания мы нацелены на укрепление взаимного коммерческого сотрудничества и придание импульса всестороннему взаимодействию и подвижности. В рамках саммита нам предстоит обсудить перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, по итогам саммита планируется подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.