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    16:36, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана открыл работу второго саммита «Центральная Азия — Китай»

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл работу второго саммита «Центральная Азия — Китай», который проходит сегодня в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президент Казахстана открыл работу второго саммита «Центральная Азия — Китай»
    Фото: Акорда

    В своей приветственной речи Глава государства поблагодарил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за визит и активное участие в региональной повестке.

    — Мы высоко ценим последовательную и миролюбивую политику Китая, которая способствует стабильному развитию и углублению сотрудничества с государствами Центральной Азии. Это открывает уникальные возможности для созидательного партнерства и построения общего будущего, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также выразил признательность главам государств Центральной Азии за активное участие и поддержку укрепления регионального взаимодействия, а также приветствовал участие в заседании генерального секретаря формата «Центральная Азия — Китай» Сунь Вэйдуна.

    Президент Казахстана также отметил, что первый саммит «Центральная Азия — Китай», состоявшийся два года назад в историческом городе Сиань, положил начало динамичному развитию региональной цивилизации в новом формате.

    — Сегодня в музее Сианьского созидания мы нацелены на укрепление взаимного коммерческого сотрудничества и придание импульса всестороннему взаимодействию и подвижности. В рамках саммита нам предстоит обсудить перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, по итогам саммита планируется подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Астана Визит Си Цзиньпина Международные отношения Си Цзиньпин
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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