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    11:22, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан

    Борт Президента Узбекистана приземлился в столичном аэропорту, передает агентство Kazinform.

    Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан
    Фото: Правительство

    Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите «Центральная Азия – Китай».

    По итогам 2024 г. товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $4,1 млрд.

    Ранее сообщалось о прибытии президентов Кыргызстана и Туркменистана.

    Напомним, сегодня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия — Китай». В саммите планируется участие глав государств региона и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который находится с визитом в Казахстане.

    Ранее профессор Института Евразии Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацинь отмечал, что с момента проведения первого саммита «Центральная Азия — Китай» в 2023 году экономическое и торговое сотрудничество между КНР и ЦА достигло положительных результатов.

    Какие решения будут приняты на втором саммите «Центральная Азия-Китай», рассказал узбекистанский политолог, доцент кафедры международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии Мурат Бахадиров.

    Теги:
    Китай Узбекистан Шавкат Мирзиёев Астана Центральная Азия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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