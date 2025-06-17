10:02, 17 Июнь 2025 | GMT +5
Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия — Китай»
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казахстан для участия в саммите «Центральная Азия – Китай», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Президент Туркменистана прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия — Китай».
По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил $555,7 млн.
Ранее Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан для участия в саммите «Центральная Азия – Китай»