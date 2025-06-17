РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:02, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия — Китай»

    Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казахстан для участия в саммите «Центральная Азия – Китай», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия — Китай»
    Фото: Правительство

    Президент Туркменистана прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия — Китай».

    По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил $555,7 млн.

    Ранее Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан для участия в саммите «Центральная Азия – Китай»

    Теги:
    Сердар Бердымухамедов Казахстан Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Астана Международные отношения Туркменистан
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают