Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия — Китай»

Президент Туркменистана прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия — Китай».

По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил $555,7 млн.

Ранее Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан для участия в саммите «Центральная Азия – Китай»