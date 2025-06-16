Строительство АЭС в Казахстане: кадры, жилье и участие отечественных подрядчиков

В настоящее время в Казахстане ведется подготовка квалифицированных кадров для атомной отрасли по 18 образовательным программам. Они охватывают направления физики, энергетики, электротехники и горного инжиниринга. Обучение проводится как в казахстанских вузах – ВКТУ им. Д. Серикбаева, ЕНУ им. Л. Гумилева, КазНУ им. аль-Фараби, АУЭС им. Г. Даукеева, ВКУ им. С. Аманжолова и Государственном университете им. Шакарима, так и в партнерстве с ведущими зарубежными университетами, специализирующимися на ядерных технологиях.

Также реализуются профильные образовательные программы с возможностью получения двойного диплома по направлениям: ядерная физика, ядерная инженерия, атомная энергетика и теоретическая ядерная физика. Планируется выделение дополнительных образовательных грантов на обучение за рубежом, а также организация практик и стажировок на действующих атомных станциях.

На 2024–2025 учебный год по специальностям, связанным с атомной отраслью и промышленностью, выделено свыше 5 000 грантов. При этом в 2023–2024 годах количество студентов по этим направлениям составляло около 250 человек. С 2011 по 2023 год подготовлено более 1 600 выпускников.

Кроме того, Казахстан располагает научной базой: Национальным ядерным центром и Институтом ядерной физики, где трудятся квалифицированные специалисты. На базе трех учебных центров при этих институтах уже прошли обучение свыше 5 000 человек, связанных с атомной энергетикой.

Дополнительно рассматривается подготовка кадров в рамках международного сотрудничества: молодых специалистов будут направлять на стажировки на объекты атомной отрасли во Франции, России и Венгрии.

Что с жильем и инфраструктурой?

– Вопрос с жильем и сопутствующей инфраструктурой прорабатывается поэтапно. Конечно же, будут рассмотрены различные сценарии планировки жилых кварталов, социальной и инженерной инфраструктуры, а также варианты железнодорожного и авиационного сообщения. Конкретные форматы взаимодействия с застройщиками и сроки реализации будут определены по итогам этих подготовительных этапов, – отметили в Агентстве.

В качестве примера – строительство АЭС «Аккую» в Турции, где инфраструктурой занимаются местные подрядчики. Аналогичный подход планируется и в Казахстане.

– В Казахстане участие отечественных подрядчиков будет максимально высоким. Казахстанские компании выполнят основные работы по внешней инфраструктуре и привлекутся к возведению внутренних объектов площадки вместе с участниками международного консорциума. Чтобы участвовать в проекте, компании должны пройти сертификацию и аттестацию по международным стандартам, – сообщили в ведомстве.

Кто будет контролировать качество строительства первой АЭС в Казахстане – читайте в нашем материале. В Агентстве РК по атомной энергии прокомментировали риски, связанные с участием российской корпорации «Ростатом» в строительстве АЭС.