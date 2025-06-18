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    17:20, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан эвакуировал 109 граждан из Ближнего Востока — МИД РК

    В связи со стремительно обостряющейся ситуацией на Ближнем Востоке Казахстан оперативно организовал эвакуацию своих граждан с территории Ирана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан эвакуировал 109 граждан из Ближнего Востока — МИД РК
    Фото: МИД РК

    Благодаря слаженной работе и высокому уровню межведомственного взаимодействия МИД, профильных государственных органов и дипломатических представительств Казахстана за рубежом обеспечена эвакуация 109 казахстанцев.

    Эвакуация осуществлялась транзитом через территории дружественных государств региона, в частности, 89 человек покинули Иран через Туркменистан и 20 — через Азербайджан. Всем эвакуированным была оказана консульско-правовая помощь и созданы необходимые условия для возвращения на Родину.

    Казахстан эвакуировал 109 граждан из Ближнего Востока — МИД РК
    Фото: МИД РК

    МИД выражает признательность властям Ирана, Туркменистана и Азербайджана за оказанное содействие и конструктивное взаимодействие, сыгравшие ключевую роль в обеспечении безопасного и своевременного перемещения казахстанцев по всему маршруту.

    В ходе подготовки и проведения эвакуационных мероприятий казахстанские дипломаты в круглосуточном режиме координировали действия с местными властями, обеспечивали логистику маршрутов, взаимодействовали с местными органами власти и оказали необходимую поддержку соотечественникам на местах.

    Казахстан эвакуировал 109 граждан из Ближнего Востока — МИД РК
    Фото: МИД РК

    В кратчайшие сроки было обработано более 200 личных обращений, обеспечена непрерывная связь с группами казахстанцев по всей территории Ирана и организовано их передвижение по заранее согласованным транзитным маршрутам.

    В настоящее время МИД РК совместно с другими профильными ведомствами работает над эвакуацией оставшихся граждан Казахстана из Государства Израиль.

    Теги:
    Казахстанцы Ближний Восток Иран МИД РК Эвакуация
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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