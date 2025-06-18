Прожиточный минимум в Казахстане должен быть 115 тысяч тенге - депутат

— Министры, депутаты и руководители ключевых госорганов приходят и уходят, но уровень жизни казахстанцев, увы, не улучшается. Даже по официальным данным Бюро национальной статистики, уровень бедности в Казахстане в 2015 году составлял 2,7%, за второй квартал 2024 года он оказался на уровне 5,1%. А сколько человек не причислено к этой категории только потому, что они относятся к самозанятым, и у них есть куры или какое-то мелкое поголовье скота. Ни для кого не секрет, что официальную статистику всегда нужно умножать кратно, чтобы получить реальную картину, — сказал депутат.

По его словам, потребительское кредитование в стране растет, часто казахстанцы вынуждены брать в долг элементарные продукты питания.

Партия ОСДП неоднократно утверждала, что социальные расчетные показатели, к которым относятся прожиточный минимум, минимальная заработная плата, потребительская корзина в нашей стране должны быть пересмотрены с минимализма на базовые стандарты потребления и социальной поддержки.

— Партия ОСДП на ежемесячной основе проводит мониторинг цен по всей республике, взяв за основу минимальные продукты питания, определенные правительством. Для их закупа средней казахстанской семье нужно не менее 70 тысяч тенге, и это только на самые необходимые продукты. Соответственно, прожиточный минимум должен быть 115 710 тенге, — считает Асхат Рахимжанов.

Он добавил, что сегодня «затягивать пояса» приходится простым казахстанцам, которые без того переживают непростые времена: курс доллара постоянно растет, что влияет на рост инфляции, учитывая высокую импортозависимость как от продуктов, так и от товаров народного потребления. Повышаются цены на коммунальные услуги, дорожает бензин. Не растет главное: уровень прозрачности и подотчетности госорганов перед населением при распределении бюджетных средств.