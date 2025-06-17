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    17:10, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Предлагаю объявить 2026 год Годом образования и научных исследований - Касым-Жомарт Токаев

    Глава государства высоко оценил динамику культурно-гуманитарного сотрудничества между народами Центральной Азии и Китая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наука
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Открытие совместных культурных центров, развитие креативной индустрии и туризма были названы важными шагами в этом направлении.

    – Приветствуем запуск первого туристического поезда из Сианя в Алматы. Это событие, приуроченное к Году туризма Китая в Казахстане, стало ярким воплощением духа Великого шелкового пути, благодаря которому на протяжении многих веков на территории Евразии происходил обмен товарами и идеями, – сказал Президент.

    Касым-Жомарт Токаев приветствовал установление побратимских связей между Алматы и Шанхаем, а также регионами Казахстана и Китая. Выразив поддержку инициативе китайской стороны о проведении тематических годов сотрудничества между КНР и Центральной Азией, Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 2026 год «Годом образования и научных исследований» для стимулирования гуманитарного взаимодействия.

    Ранее Глава государства обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Второй саммит «Центральная Азия – Китай»
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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