Димаш Кудайберген выступил на мероприятиях саммита «Центральная Азия — Китай»

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген в качестве культурного представителя принимающей страны представил высокому собранию одну из самых красивых лирических песен на китайском языке из своего репертуара — «The Crown».

Эта песня является китайской версией произведения «Кім екен» казахстанского композитора Улыкпана Жолдасова, впервые исполненного Димашем на его сольном концерте в Астане в 2017 году.

В рамках подготовки к мероприятиям китайский телеканал CGTN пригласил Димаша с выступлением «Китай — Центральная Азия, культурный диалог» в свой проект тематических лекций «Идеи меняют». Там он рассказал о первой встрече с Си Цзиньпином.

— Уважаемые земляки, жители Астаны и зрители канала CGTN! Сегодня мы поговорим о Китае и Центральной Азии. Я очень рад встретиться с вами в качестве культурного представителя. Мы — соседи, соединенные самой судьбой. Главное, чтобы между соседями, братскими народами и всеми странами мира было единство, согласие и благополучие, это мое искреннее пожелание. До первой поездки в Китай, в юности, у меня культура Китая ассоциировалась с Джеки Чаном, Брюсом Ли, с кунг-фу. Но когда я поехал туда по работе и пожил там, мое восприятие изменилось. Я лично убедился в гостеприимстве китайского народа, в их аккуратности и трудолюбии, — сказал народный артист.

Фото: dimashnews

По словам Димаша Кудайбергена, как у представителей азиатских стран, у Казахстана с Китаем есть схожие традиции и воспитание. Например, уважение к старшим, вежливость с младшими — все это сближает нас. Также нас объединяет стремление к знаниям, к культуре и науке.

— В 2017 году, когда я находился на съемках и мероприятиях в Пекине, поступило приглашение. Сказали: «Господин Си Цзиньпин едет в Астану. Он станет нашим почетным гостем». Тогда и попросили подготовить 1-2 песни на казахском и китайском языках. Конечно, с учетом того, что мы представляем культуру нашей страны и с учетом широкой поддержки со стороны китайского народа, мы не раз преподносили наш творческий подарок. Песня «Жасмин» занимает особое место в китайской культуре, не каждому разрешено ее исполнять. Сам факт исполнения этой песни уже считается большой честью, поэтому организаторы предложили именно ее. Я старался исполнить ее наилучшим образом. После выступления он подошел, пожал руку, поблагодарил, поздравил с моими успехами, как в Китае, так и за рубежом, выразил поддержку и сказал добрые слова: «Я всегда желаю Вам успехов». С того момента он высоко ценит мое искусство. Он рассказывал, что вместе с супругой и семьей восхищается моим творчеством. Конечно, это большая ответственность, — поделился артист.

Димаш подчеркнул, что всегда готов выступать ради блага народа, ради укрепления межгосударственных культурных связей. Именно поэтому он принял приглашение команды господина Си Цзиньпина и выступил на великолепном вечере в городе Сиань.

— Хочу выразить благодарность господину Си Цзиньпину за уважение к казахской культуре и песням на казахском языке. Главное — чтобы дружба между нашими народами была крепкой. Кроме того, как говорится у казахов: «Шақырып отырған шаңыраққа қарап көсіл» («Располагайся с уважением к очагу, что позвал тебя под свой кров»). В знак уважения к принимающей стороне я исполнил одну песню на китайском языке», — добавил Димаш Кудайберген.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Нью-Йорке.