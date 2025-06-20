Режим ЧС введут в ряде городов Павлодарской области

— В связи с последствиями урагана, нанесшего ущерб в ряде населенных пунктов региона, местными исполнительными органами проводится работа по оценке причиненного вреда. Организованы выезды комиссий на места, осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан, — говорится в сообщении ведомства. — По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС.

С 20 по 30 июня принимаются обращения на устранение последствий стихии.

В Павлодаре заявки принимаются по телефонам: 109, 112, 32-36-92

Для отдельных категорий граждан — жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП (393 200 тенге).

Для получения выплаты необходимо предоставить:

справку УЧС (действительна в течение 6 месяцев);

правоустанавливающие документы на имущество;

уведомление о наличии банковского счета;

удостоверение личности (копия и оригинал).

Подать документы и получить необходимую консультацию можно по следующим адресам: