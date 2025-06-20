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    17:37, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Режим ЧС введут в ряде городов Павлодарской области

    В связи с последствиями урагана в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Отключения света, разрушения и пострадавшие: последствия урагана в Павлодарской области
    Фото: акимат Павлодарской области

    — В связи с последствиями урагана, нанесшего ущерб в ряде населенных пунктов региона, местными исполнительными органами проводится работа по оценке причиненного вреда. Организованы выезды комиссий на места, осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан, — говорится в сообщении ведомства. — По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС.

    С 20 по 30 июня принимаются обращения на устранение последствий стихии.

    В Павлодаре заявки принимаются по телефонам: 109, 112, 32-36-92

    Для отдельных категорий граждан — жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП (393 200 тенге).

    Для получения выплаты необходимо предоставить:

    • справку УЧС (действительна в течение 6 месяцев);
    • правоустанавливающие документы на имущество;
    • уведомление о наличии банковского счета;
    • удостоверение личности (копия и оригинал).

    Подать документы и получить необходимую консультацию можно по следующим адресам:

    • г. Павлодар, ул. Кривенко, 25 — фронт-офис Open Pavlodar, стол № 3;
    • г. Аксу — ул. Пушкина, 70/2.
    • г. Экибастуз — ул. Энергетиков, 62, тел: 34-77-04, + 77757100291(WhatsApp);
    • Баянаульский район — п. Баянаул, ул. Қ. Сатпаева 45, Центр приема граждан, тел: +7 (777-93) 9-35-00, +7 (771-21) 6-82-42, 87184091203;
    • Павлодарский район — ул. Каирбаева 32, тел. +7 (705-15) 2-79-67, 32-20-89;
    • Майский район- с. Коктобе, ул. Аблайхана, 34, тел. +7 (747-37) 0-85-18
    Теги:
    Регионы Режим ЧС Павлодарская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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