Режим ЧС введут в ряде городов Павлодарской области
В связи с последствиями урагана в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
— В связи с последствиями урагана, нанесшего ущерб в ряде населенных пунктов региона, местными исполнительными органами проводится работа по оценке причиненного вреда. Организованы выезды комиссий на места, осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан, — говорится в сообщении ведомства. — По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС.
С 20 по 30 июня принимаются обращения на устранение последствий стихии.
В Павлодаре заявки принимаются по телефонам: 109, 112, 32-36-92
Для отдельных категорий граждан — жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП (393 200 тенге).
Для получения выплаты необходимо предоставить:
- справку УЧС (действительна в течение 6 месяцев);
- правоустанавливающие документы на имущество;
- уведомление о наличии банковского счета;
- удостоверение личности (копия и оригинал).
Подать документы и получить необходимую консультацию можно по следующим адресам:
- г. Павлодар, ул. Кривенко, 25 — фронт-офис Open Pavlodar, стол № 3;
- г. Аксу — ул. Пушкина, 70/2.
- г. Экибастуз — ул. Энергетиков, 62, тел: 34-77-04, + 77757100291(WhatsApp);
- Баянаульский район — п. Баянаул, ул. Қ. Сатпаева 45, Центр приема граждан, тел: +7 (777-93) 9-35-00, +7 (771-21) 6-82-42, 87184091203;
- Павлодарский район — ул. Каирбаева 32, тел. +7 (705-15) 2-79-67, 32-20-89;
- Майский район- с. Коктобе, ул. Аблайхана, 34, тел. +7 (747-37) 0-85-18