РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:16, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Разработают ли план борьбы с саранчой в Туркестанской области — ответ Олжаса Бектенова

    Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на предложение депутатов Мажилиса о разработке регионального плана по борьбе с саранчой и мошками в Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бектенов
    Фото: ҚР Үкіметі

    — В этом году в стране планируется обработать 2,1 млн гектаров против саранчовых вредителей, включая марокканскую саранчу. На эти цели из республиканского бюджета выделено 7,1 млрд тенге, задействовано более 440 единиц опрыскивающей техники. В Туркестанской области работы завершены, обработано 371,8 тыс. гектаров — что составляет 193,6% от запланированного объема. В соответствии с утвержденным планом, все акиматы проводят дезинсекционные мероприятия, включая авиационную и наземную обработку с применением ранцевых опрыскивателей. Все необходимые химические и биологические препараты доступны, поэтому необходимость в отдельном региональном плане по борьбе с мошками отсутствует, — отметил глава Правительства.

    Он также подчеркнул, что в соответствии с Законом «О защите растений» все мероприятия по борьбе с саранчовыми вредителями, как стадными, так и одиночными, финансируются из бюджета. При этом сельхозпроизводители получают субсидии до 50% стоимости пестицидов, используемых для борьбы с особо опасными вредителями.

    — В целях повышения эффективности фитосанитарных мероприятий подготовлен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам фитосанитарной безопасности». Предусматривается передача функций и бюджетов по мониторингу и борьбе с саранчой с республиканского на местный уровень, — добавил Олжас Бектенов.

    Отметим, ранее депутаты Мажилиса предлагали разработать комплексную региональную программу по борьбе с вредителями с учетом природно-климатических особенностей Туркестанской области, включая отдельный план мероприятий по саранче и мошкам.

    Ранее мы писали, что 1,8 млн га сельхозугодий обработано против саранчи в Казахстане.

    Теги:
    Саранча Правительство РК Туркестанская область Регионы Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают