Разработают ли план борьбы с саранчой в Туркестанской области — ответ Олжаса Бектенова

— В этом году в стране планируется обработать 2,1 млн гектаров против саранчовых вредителей, включая марокканскую саранчу. На эти цели из республиканского бюджета выделено 7,1 млрд тенге, задействовано более 440 единиц опрыскивающей техники. В Туркестанской области работы завершены, обработано 371,8 тыс. гектаров — что составляет 193,6% от запланированного объема. В соответствии с утвержденным планом, все акиматы проводят дезинсекционные мероприятия, включая авиационную и наземную обработку с применением ранцевых опрыскивателей. Все необходимые химические и биологические препараты доступны, поэтому необходимость в отдельном региональном плане по борьбе с мошками отсутствует, — отметил глава Правительства.

Он также подчеркнул, что в соответствии с Законом «О защите растений» все мероприятия по борьбе с саранчовыми вредителями, как стадными, так и одиночными, финансируются из бюджета. При этом сельхозпроизводители получают субсидии до 50% стоимости пестицидов, используемых для борьбы с особо опасными вредителями.

— В целях повышения эффективности фитосанитарных мероприятий подготовлен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам фитосанитарной безопасности». Предусматривается передача функций и бюджетов по мониторингу и борьбе с саранчой с республиканского на местный уровень, — добавил Олжас Бектенов.

Отметим, ранее депутаты Мажилиса предлагали разработать комплексную региональную программу по борьбе с вредителями с учетом природно-климатических особенностей Туркестанской области, включая отдельный план мероприятий по саранче и мошкам.

Ранее мы писали, что 1,8 млн га сельхозугодий обработано против саранчи в Казахстане.