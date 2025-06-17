Фильм «Бауырына салу» признан лучшим на кинофестивале в России

Картина «Бауырына салу» рассказывает трогательную историю мальчика, воспитываемого бабушкой в соответствии с древней казахской традицией. После смерти бабушки ему приходится вернуться к родителям и заново выстраивать отношения с людьми, которые кажутся ему чужими. Сценарий фильма написал сам Асхат Кучинчереков, подчеркивая, что это личная история, основанная на его собственном опыте.

Стоит отметить, что фильм «Бауырына салу» уже получил широкое международное признание. Он стал лучшим молодежным фильмом на Asia Pacific Screen Awards, выиграл главный приз на Baku International Film Festival в Азербайджане и получил специальную награду на французском Cinema Heritage Festival. Оператор Жанарбек Елеубек был удостоен премии в номинации «Лучший оператор» на Asia World Film Festival.

Кроме того, фильм официально был выдвинут от Казахстана на премию «Оскар 2025» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».