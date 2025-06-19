Глава государства заявил о важности развития фармацевтики и производства медизделий в Казахстане

Представители общественного фонда Heart Center Foundation рассказали Главе государства о своей миссии по развитию кардиохирургии и трансплантологии в Казахстане.

Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, в мае текущего года началось строительство завода по выпуску инновационного аппарата ALEM.

Уникальная разработка казахстанских инженеров и врачей Центра cердца UMC призвана решить одну из главных проблем современной трансплантологии – ограниченное время сохранения жизнеспособности донорских органов.

Свою лепту в лечение различных форм ишемической болезни сердца также вносит проект, реализуемый на базе технопарка Назарбаев Университета. ТОО IHT Central Asia в рамках трансфера технологий испанской компании Iberhospitex S.A наладило производство коронарных стентов и баллонных катетеров, применяемых в интервенционной кардиологии.

Фармацевтический комплекс Eira Med активно занимается импортозамещением и трансфером медицинских технологий из стран ЕС и США.

Кроме того, Президенту были продемонстрированы достижения научно-технического предприятия Kazecotech. За последние три года компания изготовила более 250 протезов по лучшим мировым стандартам и обеспечила 500 человек индивидуальными креслами-колясками Ottobock.

Осмотрев выставку, Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития отечественной фарминдустрии и производства медицинских изделий.

Ранее Главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на заводе Stadler Kazakhstan. Касым-Жомарт Токаев также осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова и теннисный центр «Даулет» в Астане.