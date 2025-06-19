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    15:36, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства заявил о важности развития фармацевтики и производства медизделий в Казахстане

    Президент осмотрел выставку столичных предприятий, выпускающих изделия медицинского назначения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент осмотрел выставку столичных предприятий, выпускающих изделия медицинского назначения
    Фото: Акорда

    Представители общественного фонда Heart Center Foundation рассказали Главе государства о своей миссии по развитию кардиохирургии и трансплантологии в Казахстане.

    Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, в мае текущего года началось строительство завода по выпуску инновационного аппарата ALEM. 

    Уникальная разработка казахстанских инженеров и врачей Центра cердца UMC призвана решить одну из главных проблем современной трансплантологии – ограниченное время сохранения жизнеспособности донорских органов.

    Свою лепту в лечение различных форм ишемической болезни сердца также вносит проект, реализуемый на базе технопарка Назарбаев Университета. ТОО IHT Central Asia в рамках трансфера технологий испанской компании Iberhospitex S.A наладило производство коронарных стентов и баллонных катетеров, применяемых в интервенционной кардиологии.

    Фармацевтический комплекс Eira Med активно занимается импортозамещением и трансфером медицинских технологий из стран ЕС и США.

    Кроме того, Президенту были продемонстрированы достижения научно-технического предприятия Kazecotech. За последние три года компания изготовила более 250 протезов по лучшим мировым стандартам и обеспечила 500 человек индивидуальными креслами-колясками Ottobock.

    Осмотрев выставку, Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития отечественной фарминдустрии и производства медицинских изделий.

    Ранее Главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на заводе Stadler Kazakhstan. Касым-Жомарт Токаев также осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова и теннисный центр «Даулет» в Астане.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Фармацевтика Медицина
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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