Жара до +44 градусов и грозы: в 14 регионах РК объявили штормовое предупреждение

Днем в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. 17–19 июня днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается сильная жара 36 градусов.

Днем в Туркестанской области ожидается сильная жара 40-43 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге области Абай ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. Днем по области ожидается очень сильная жара 40 градусов. На севере, западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.

На востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью на севере, западе, в центре, днем на севере, юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юге, востоке, в центре области порывы 17-22 м/с. В Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный с переходом на южный днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-44 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 42-44 градуса. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ветер северо-восточный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, северо-востоке сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза, днем град.

Днем в Павлодарской области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. На северо-западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, днем на западе, севере, юге ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидаются град, шквал. Ветер южный, юго-западный днем 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный днем 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау выпало 67% от месячной нормы осадков.