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    20:41, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Улицы затопило после ливня в Кокшетау

    В городе Кокшетау выпало 67% от месячной нормы осадков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ливень, Кокшетау
    Фото: кадр из видео

    В соцсетях и чатах жители областного центра рассылают видео с затопленными улицами. Особенно пострадал район ТЦ «Рио».

    Как прокомментировали в акимате Акмолинской области, 14 июня в 17:00 в Кокшетау прошёл сильный ливень с порывистым ветром, в результате чего были подтоплены несколько улиц и зафиксированы повреждения некоторых строений в районе Жағалау, а также повреждены линии электропередач.

    - По информации Казгидромета, количество осадков составило 29,2 мм — это 67% от месячной нормы, — отметили в акимате.

    Ранее было объявлено штормовое предупреждение: ожидались гроза, град и усиление ветра до 15–20 м/с.

    Как добавили в ведомстве, все последствия непогоды оперативно устраняются силами акимата города Кокшетау.



    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Видео Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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