Улицы затопило после ливня в Кокшетау

В соцсетях и чатах жители областного центра рассылают видео с затопленными улицами. Особенно пострадал район ТЦ «Рио».

Как прокомментировали в акимате Акмолинской области, 14 июня в 17:00 в Кокшетау прошёл сильный ливень с порывистым ветром, в результате чего были подтоплены несколько улиц и зафиксированы повреждения некоторых строений в районе Жағалау, а также повреждены линии электропередач.

- По информации Казгидромета, количество осадков составило 29,2 мм — это 67% от месячной нормы, — отметили в акимате.

Ранее было объявлено штормовое предупреждение: ожидались гроза, град и усиление ветра до 15–20 м/с.

Как добавили в ведомстве, все последствия непогоды оперативно устраняются силами акимата города Кокшетау.





