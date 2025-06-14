Прогноз погоды в Казахстане на 14 июня

— На большую часть республики оказывает влияние южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, днем на севере страны ожидается сильный дождь, на западе, севере, востоке, в центре — град, на северо-западе, севере, в центре ночью и утром туман. По республике ожидается усиление ветра, — сообщают синоптики.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на западе, юге Палодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на севере, в центре Карагандинской, на севере, в центре, в южной половине Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской, на западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангыстауской, на юге Костанайской области, на юге, в центре области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

По информации «Казгидромет», днем в областях Жетысу, Абай, в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбылской областях, на западе области Улытау, на юге Костанайской области ожидается сильная жара 35-40 градусов.