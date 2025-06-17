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    12:49, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан подарит Китаю 1,5 тысячи сайгаков

    Сайгаков расселят в западной части Китая с целью восстановления их популяции в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сайгаки
    Фото: КазАвтоЖол

    — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысячи сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления их популяции в соседней стране. В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков, — говорится в сообщении.

    Напомним, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин находится с визитом в Казахстане. Он примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Китай».

    Теги:
    Популяция сайгаков Казахстан Китай КНР Сайгак
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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