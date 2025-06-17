12:49, 17 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстан подарит Китаю 1,5 тысячи сайгаков
Сайгаков расселят в западной части Китая с целью восстановления их популяции в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тысячи сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления их популяции в соседней стране. В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков, — говорится в сообщении.
Напомним, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин находится с визитом в Казахстане. Он примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Китай».