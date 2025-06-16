Казахстанцы взяли три «золота» на этапе Кубка Азии по триатлону

Турнир проходил под эгидой континентального календаря World Triathlon и стал важным этапом подготовки к чемпионатам Азии и мира.

Победителем в элитной категории у мужчин стал казахстанец Дарын Конысбаев, показав 1:46:28. Следом финишировал Роман Минеев (Россия). Третье место занял Тилль Крамп (Германия).

В женской юниорской категории «золото» завоевала Диана Ержанова (Казахстан) — 1:08:20. «Серебро» в активе Дианы Биктимировой (Узбекистан), а бронзовую медаль завоевала Анель Исабаева (Казахстан) с результатом 1:10:54.

Мужской юниорский подиум полностью заняли представители Казахстана. Первое место у Елмурата Канай. Илья Крупяков занял второе место, Рамазан Айнегов отметился «бронзой».

Ранее сообщалось, что Ержан Биржанов избран президентом Федерации триатлона Казахстана.