Казахстанцы взяли три «золота» на этапе Кубка Азии по триатлону
В соревнованиях, проходивших в Боровом, приняли участие более 120 атлетов из Казахстана, Беларуси, Чехии, Германии, Южной Кореи, Кыргызстана, Молдовы, России Эстонии, Турции, Узбекистана, Японии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Турнир проходил под эгидой континентального календаря World Triathlon и стал важным этапом подготовки к чемпионатам Азии и мира.
Победителем в элитной категории у мужчин стал казахстанец Дарын Конысбаев, показав 1:46:28. Следом финишировал Роман Минеев (Россия). Третье место занял Тилль Крамп (Германия).
В женской юниорской категории «золото» завоевала Диана Ержанова (Казахстан) — 1:08:20. «Серебро» в активе Дианы Биктимировой (Узбекистан), а бронзовую медаль завоевала Анель Исабаева (Казахстан) с результатом 1:10:54.
Мужской юниорский подиум полностью заняли представители Казахстана. Первое место у Елмурата Канай. Илья Крупяков занял второе место, Рамазан Айнегов отметился «бронзой».
Ранее сообщалось, что Ержан Биржанов избран президентом Федерации триатлона Казахстана.