Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана

Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам.

— МИД РК выражает признательность властям Израиля, Египта и Армении, а также вновь благодарит иранских, азербайджанских и туркменских коллег, оказывающих поддержку в эвакуации казахстанцев. Благодаря совместным усилиям все больше граждан получают возможность благополучно вернуться домой, — говорится в сообщении ведомства.