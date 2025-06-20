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    16:12, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана

    Из Израиля вывезены 66 соотечественников (через территорию Египта), из Ирана 78 граждан (через Армению — 73, Азербайджан — 2, Туркменистан — 3), передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана
    Фото: МИД РК

    Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам.

    — МИД РК выражает признательность властям Израиля, Египта и Армении, а также вновь благодарит иранских, азербайджанских и туркменских коллег, оказывающих поддержку в эвакуации казахстанцев. Благодаря совместным усилиям все больше граждан получают возможность благополучно вернуться домой, — говорится в сообщении ведомства.

    Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана
    Фото: МИД РК
    Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана
    Фото: МИД РК
    Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана
    Фото: МИД РК

    Ранее сообщалось, что Казахстан эвакуировал 109 граждан из Ближнего Востока.

    Теги:
    Казахстанцы Ближний Восток МИД РК Эвакуация
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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