16:12, 20 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из Израиля и Ирана
Из Израиля вывезены 66 соотечественников (через территорию Египта), из Ирана 78 граждан (через Армению — 73, Азербайджан — 2, Туркменистан — 3), передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.
Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам.
— МИД РК выражает признательность властям Израиля, Египта и Армении, а также вновь благодарит иранских, азербайджанских и туркменских коллег, оказывающих поддержку в эвакуации казахстанцев. Благодаря совместным усилиям все больше граждан получают возможность благополучно вернуться домой, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что Казахстан эвакуировал 109 граждан из Ближнего Востока.